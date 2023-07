Officieel openingsfeest na complete make-over Jaak Van Buggenhoutlaan in Koksijde

Vrijdagavond 30 juni werd er stevig gefeest in de Jaak Van Buggenhoutlaan in Koksijde. Een van de belangrijkste invalswegen van de badplaats kreeg een grondige facelift, met extra groenvoorzieningen, pleinfunctie en de gloednieuwe fontein Via Roma, die nog op de laatste afwerking wacht.

Met de zomervakantie in het vooruitzicht is het ondertussen in Koksijde een traditie om grote infrastructuurwerken officieel in de kijker te zetten. Die traditie houdt ook burgemeester Marc Vanden Bussche in ere.

Hij zwaait ook zijn voorganger alle lof toe: “De Jaak Van Buggenhoutlaan is een belangrijke invalsweg naar onze gemeente, en werd dan ook genoemd naar een van de belangrijkste naoorlogse burgemeesters. Hij was tussen 1947 en 1958 & 1965 en 1971 burgervader en zette Koksijde mee op de kaart.”

Nieuw fietspad en groenzone

“Deze voormalige gewestweg werd enkele jaren geleden eindelijk overgedragen aan onze gemeente. Zo konden we eindelijk starten met de nodige werkzaamheden. De oorspronkelijke weg had een heel breed tracé met aanliggende fietspaden en instabiele voetpaden. Dankzij de aanwezige breedte waren er opties en het bestuur greep die kans om meer groenvoorzieningen en een kleine pleinfunctie in de plannen op te nemen.”

“Het nieuwe brede fietspad, in twee richtingen, is veel veiliger en volledig gescheiden van de rijweg, met een mooie groenzone die in reliëf is aangelegd. Ter hoogte van het Kerkplein, de Gloxinialaan en de Parnasiusstraat zijn er pleintjes met veel groen. Hier komen nog zitbanken en picknicktafels. Hier kunnen inwoners, tweedeverblijvers en toeristen de rust opzoeken. Het is ook beeldbepalend en het ziet er mooi uit. Ook de riolering is helemaal vernieuwd.”

3,5 miljoen euro

Het kostenplaatje van dit totaalpakket bedraagt 3,5 miljoen euro. De plannen werden gerealiseerd door studiebureau Plantec uit Oostende met zaakvoerders Bart Croos en Leslie Paco. Aannemers waren TM Seru- Vanlerberghe met zaakvoerders Guy Seru en Hendrik Vanlerberghe en werfleiders Sven Moonen en Wim Dierinck. De riolering en de structuur van de fontein zijn verwezenlijkt door Vanlerberghe, de bovenbouw en de groenaanleg door Seru. De asfaltering door Jan Knockaert.

“Als burgemeester zet ik ook graag de gemeentediensten in de kijker die hieraan meewerkten: Technisch Bureau (Siska Stockelynck, Maya Devriendt en Bart Hubrecht) en de Groendienst (Dries Vandewoude)”, geeft Marc Vandenbussche nog mee.

Fontein in rondpunt

In september zal de fontein in het rondpunt afgewerkt zijn, met daarin een betonnen plaat met de naam Koksijde. Deze blikvanger zal klaar zijn in de loop van het najaar. De technieken van de fontein zijn van Aquafontal (Sam Storme).”

“Bijzonder weetje over de fontein is dat we hier inzetten op duurzaamheid”, aldus de burgemeester. “De fontein werkt bijna volledig op recuperatie van regenwater. Onder de groenzone aan de Parnassiusstraat zit een bergingsconstructie voor 50m³ hemelwater.

“Alle hemelwaterafvoer van het openbaar domein wordt ondergronds opgevangen om te hergebruiken voor de fontein (fontein Via Roma). Een eco-fontein dus. De fontein kan daardoor zes weken lang werken, zonder dat er 1 druppel regen gevallen is in die periode. Als gemeentebestuur laten we dus niets aan het toeval over.”

Hart van Koksijde

“Kortom: ik ben als burgemeester enorm trots om deze toonaangevende straat mee een nieuw leven te geven. We bevinden ons hier letterlijk in het hart van Koksijde. Na de modernisering van het Marktplein – mede dankzij de komst van CinemaKoksijde en het politiehuis – en de Ter Duinenlaan, stomen we onze gemeente klaar voor de toekomst.’

‘De volgende fase – tussen de fontein en de Zuid-Abdijmolen – komt waarschijnlijk nog later aan bod. Budgettaire spreiding en bijkomend archeologisch onderzoek zorgden voor extra vertraging.”

