Nutswerken van start in de Diksmuidsesteenweg tussen Westlaan en Rijksweg

In de week van 23 januari starten de nutswerken in de Diksmuidsesteenweg tussen de Westlaan en de Rijksweg (R32). Nutsmaatschappijen vernieuwen er hun kabels en leidingen voor elektriciteit, gas, drinkwater en telecom.

De nutsmaatschappijen werken van 25 januari tot eind mei 2023 in het voetpad en de parkeerzones. Om de hinder voor de inwoners, bedrijven en verkeersstromen te spreiden, voeren we de werken in vier opeenvolgende fases uit. Het centrum van de Stad, sportsite Schiervelde, Expo Hallen en Sportoase blijven uiteraard goed bereikbaar. Ook voor de handelaars en inwoners langs dit traject worden de nodige maatregelen genomen om te zorgen voor hun maximale toegankelijkheid.

Een overzicht van de verschillende fases:

Fase 1 (rood): vanaf 23 januari tot eerste helft maart

Om in het smallere stuk tussen de Westlaan en de Weststraat te kunnen werken, is het nodig om ook de rijweg in dat stuk volledig af te sluiten voor het doorgaand verkeer. Komende van de Rijksweg kan je wel nog tot aan het kruispunt met de Weststraat rijden. Te voet kan je door aan één kant van de rijweg waar niet wordt gewerkt. Voor fietsers is er een veilige, korte omleiding via de Weststraat. Daar wordt het autoverkeer tijdelijk van richting omgekeerd.

Fase 2 (groen): vanaf eerste helft maart tot begin april

Wanneer de aannemer opschuift ter hoogte van het kruispunt met de Weststraat en Oostnieuwkerksesteenweg, geldt er tijdelijk een aangepaste regeling. Fietsers worden omgeleid via het Jezuïetengoed. Vanaf de Rijksweg kan je rijden tot aan de Oostnieuwkerksesteenweg en terug. Vanaf de Rijksweg zal er een omleiding aangeduid staan via de Hoogleedsesteenweg of Groenestraat. Zo bereik je ook vlot het centrum en de goedkope parkings.

Fase 3 (oranje: vanaf begin april tot eind april 2023) en Fase 4 (blauw: vanaf eind april tot eind mei 2023):

Tijdens deze fases wordt er tussen de Rijksweg en het kruispunt met de Oostnieuwkerksesteenweg afwisselend aan één kant van de rijweg gewerkt. Fietsers zullen altijd in beide richtingen door kunnen. Zo zorgen we ervoor dat inwoners, jongeren en studenten met de fiets altijd vlot op hun bestemming geraken.

Het autoverkeer blijft mogelijk richting centrum. Vanuit het centrum naar de Rijksweg kan dit gemakkelijk via de Oostnieuwkerksesteenweg.

Van eind mei tot juli gebeuren de huisaansluitingen. Dit kan met enkel beperkte lokale hinder, zonder gevolgen voor het verkeer.