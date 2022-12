Nutswerken Brugsesteenweg in Roeselare starten begin februari 2023

Begin februari starten de nutswerken op de Brugsesteenweg (N32) in Roeselare. Daarbij wordt de bestaande waterleiding vernieuwd. Deze werken zijn nodig zodat het Agentschap Wegen en Verkeer vanaf augustus 2023 er kan starten met de heraanleg van nieuwe fietspaden. Het einde van de herstellingen aan de waterleiding, dat in handen is van de Watergroep, wordt in normale omstandigheden verwacht tegen eind juni 2023.

De nutswerken starten op maandag 16 januari eerst in een zijstraat van de Brugsesteenweg, tussen de Wijnendalestraat en huisnummer 369. Pas vanaf begin februari wordt de gewestweg zelf onder handen genomen. Het einde van de nutswerken wordt verwacht tegen eind juni 2023.

Weinig hinder

Automobilisten zullen tijdens de nutswerken in normale omstandigheden weinig hinder ondervinden. Het verkeer zal steeds doorgang hebben in beide richtingen. Ook een goede bereikbaarheid van de vele winkels en bedrijven langs de gewestweg zal mogelijk worden gemaakt. Enkel voor fietsers zal een omleiding gelden langs de spoorweg.

Aanleg fietspad

Bij de werken op de Brugsesteenweg (N32) zelf, die volgens de huidige planning zullen starten in augustus van volgend jaar, zal tussen de rotonde met de Wijnendalestraat en de Rotsestraat een fietspad in beide richtingen op de huidige zijstroken in asfalt worden aangelegd. “Het nieuwe fietspad, dat twee meter breed zal zijn, zal worden voorzien van een nieuwe asfaltlaag en waar nodig een nieuwe fundering. Het zal ook verder van de rijweg af liggen”, legt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters uit. “Een grotere afstand tussen het autoverkeer en de fietsers verhoogt de verkeersveiligheid van de fietsers ter plaatse.”

Hoppinpunt

Ter hoogte van de Rolariusweg komt in beide richtingen ook een zogenaamd Hoppinpunt. Dit is een vervoersknooppunt waar verschillende vervoersmiddelen samenkomen en een weggebruiker makkelijk van het ene op het andere vervoersmiddel kan overstappen. Meer info over hoppinpunten vind je hier.