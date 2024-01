Nutswerken bijna achter de rug: heraanleg van Gruuthusestraat (N327) in Tielt kan starten

Op maandag 12 februari start de heraanleg van de Gruuthusestraat (N327) in Tielt. De nutswerken worden uitgevoerd sinds september 2023 en zijn eind januari achter de rug. Daarna kunnen de rijweg, de parkeervakken en de fietspaden vernieuwd worden. De werken in Tielt worden uitgevoerd volgens de MIA-aanpak. De werken duren tot de zomer van 2024.

Voor de Gruuthusestraat heraangelegd kon worden, vernieuwden de nutsmaatschappijen hun leidingen voor elektriciteit, water en glasvezelverbindingen. Die werken zijn eind januari klaar.

Verhoogde fietspaden

Daarna kan de heraanleg van de straat zelf starten. De stad Tielt vernieuwt de voetpaden en het Agentschap Wegen en Verkeer legt de rijweg opnieuw aan met verhoogde fietspaden en vernieuwde parkeervakken, langs de Gruuthusestraat.

De werken op de Gruuthusestraat worden uitgevoerd volgens de MIA-aanpak: Mobiliteit Innovatief Aanpakken. Met MIA zorgen we ervoor dat we kleinere ingrepen, zoals hier in de Gruuthusestraat, sneller en gemakkelijker kunnen uitvoeren”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “En dat is alleen maar positief voor de veiligheid van fietsers en voetgangers!”.

Drie fases

De heraanleg van de Gruuthusestraat start op maandag 12 februari. Om de hinder voor de buurtbewoners te beperken, worden de werken in drie fases uitgevoerd. Volgens de huidige planning zijn de werken volledig achter de rug tegen het zomers bouwverlof.

(lees verder onder het plannetje)

De werken op de Gruuthusestraat worden uitgevoerd volgens de MIA-aanpak © gf

Tijdens de werken wordt de Gruuthusestraat afgesloten voor het verkeer. Fietsers volgen een omleiding via de Seyntexlaan en de Bedevaartstraat in beide richtingen.

Gemotoriseerd verkeer van en naar het centrum van Tielt rijdt om via de Zuiderring (N35g), Deinsesteenweg (N35), Felix D’Hoopstraat (N399), Adolf Loosveldtstraat (N399), Hulstplein (N399), Grote Hulststraat (N399) en de Vredestraat (N399).