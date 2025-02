Nu ook verkeershinder tussen Langemark en Poelkapelle door wegenwerken: “Door de zure appel met omleidingen bijten”

Na de werken aan de Zonnebekestraat, het kruispunt van de Brugseweg met de N38, en de Pilkemseweg zijn er nu ook rioleringswerken begonnen in de Poelkapellestraat en Langemarkstraat. Volgens burgemeester Lieven Vanbelleghem (Respect) gaat het om een samenloop van omstandigheden, al moest hij op de gemeenteraad toegeven dat de communicatie beter kon.

De langverwachte rioleringswerken in de Poelkapellestraat in Langemark en in de Langemarkstraat in Poelkapelle zijn maandag begonnen tussen de Hooyaardstraat en huisnummer 69. Deze eerste fase duurt tot in de eerste helft van mei 2025. Daarna verschuift de werf naar de Langemarkstraat in Poelkapelle. Deze werken duren tot het najaar van 2025.

Werfzone volledig afgesloten

De werfzone in de Poelkapellestraat is volledig afgesloten. Auto’s worden omgeleid via de Zonnebekestraat en de Brugseweg. Fietsers volgen de omleiding via de Zonnebekestraat en de Eeckhoutmolenstraat. Om dit veilig te laten verlopen, wordt de Eeckhoutmolenstraat voor een groot stuk afgesloten voor doorgaand verkeer.

Kritiek op communicatie

Op de gemeenteraad van maandag 17 februari had Laurent Hoornaert (Team Nieuw Bestuur) kritiek op de communicatie rond de werken. “Ik heb eens gepolst bij enkele handelaars of ze geïnformeerd zijn over de werken wat betreft bereikbaarheid en signalisatie. Ik heb daar weinig positieve antwoorden gekregen. Blijkbaar is de Industriestraat zelfs helemaal vergeten in de communicatie. Die hebben het moeten horen via via. Er zitten daar nochtans veel zelfstandigen”, aldus Hoornaert.

Aannemer verantwoordelijk

“Je hebt een punt”, gaf schepen van Openbare Werken Marleen Soete (Respect) toe. “De aannemer is verantwoordelijk om de mensen te verwittigen en dat is te laat gebeurd. Wij vragen altijd om vooraf hun communicatie te sturen naar ons. Het is naar aanleiding van het uitblijven daarvan dat wij de aannemer gecontacteerd hebben.”

“Het is niet dat er geen bereikbaarheid is”, vulde burgemeester Lieven Vanbelleghem (Respect) aan. “Je gaat altijd langs een van weerszijden erbij kunnen. Ondertussen zijn we zelf ter plaatse geweest bij een bedrijf dat veel transport heeft om te overleggen. Ondertussen is er een test gebeurd met de Whatsappgroep. Het is niet dat we geen stappen hebben ondernomen.”

Samenvallende werken

Koen Bentein (Team Nieuw Bestuur) beklaagde zich over de samenloop van wegenwerken her en der. “Mijn suggestie is om proactiever samen te werken of af te spreken met onder andere AWV en met buurgemeenten als Stad Ieper. Met de verkeerslichten die in Sint-Juliaan (op het kruispunt van de Brugseweg met de Noorderring in Ieper, red.) staan, is het zo dat iemand die van Poelkapelle de A19 op moet, het best via de Zonnebekestraat naar de Vaart in Boezinge te rijdt. Dat is toch al een serieuze omweg. Ongelukkig dat het allemaal een beetje samenkomt.

“Dat is een goeie suggestie, maar ik ga eerlijk zijn: het moment dat ze zeggen: wij gaan starten met werken is het kalf al verdronken”, repliceerde de burgemeester. “Nu is het een heel ambetante periode met samenvallende werken. Nu moeten we even door de zure appel met omleidingen bijten, maar als het resultaat goed is zullen we dat achteraf snel vergeten zijn.” (TOGH)