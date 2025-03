Nu de wielrenners gepasseerd zijn: Pas aangelegde Kerkstraat in Kuurne opnieuw afgesloten

Nog geen 24 uur na de doortocht van het Kuurne-Brussel-Kuurne-wielerpeloton door de Kerkstraat, is het wegdek opnieuw opengebroken. Op maandag 3 maart zijn de herstelwerkzaamheden aan het noordelijke deel van de Kerkstraat, tussen Pizza Papa Paolo’s en ’t Kruiske van start gegaan. De ingreep is noodzakelijk door een zeldzaam fenomeen, bekend als thermische curling, dat voor overlast bij omwonenden zorgt.

De gemeente Kuurne zet in op een vlotte verkeersdoorstroming en een zo goed mogelijke bereikbaarheid van handelaars en omliggende straten. Verkeer vanuit Harelbeke ondervindt geen hinder en kan de normale route volgen via ‘t Kruiske, Kattestraat, parking De Vlaskouter, Tramstatie, Gen. Eisenhowerstraat, Koningin Elisabethstraat en de Kerkstraat.

Verkeer vanuit Kortrijk kan tot aan Tramstatie rijden en vervolgens een beperkte omleiding volgen via de Kon. Albertstraat, G. Gezellestraat of Kon. Leopold III-straat en Leiestraat. Het voet- en fietspad in de Kerkstraat blijft toegankelijk, er wordt enkel in het rijvak gewerkt. Er komen extra kortparkeerplaatsen in de Leiestraat, Kattestraat en Tramstatie om handelaars optimaal bereikbaar te houden. Daarnaast wordt het eenrichtingsverkeer in de Kon. Albertstraat (tussen Tramstatie en Twaalfde-Liniestraat) tijdelijk omgedraaid.

Thermische curling

Burgemeester Francis Benoit licht toe: “Het fenomeen thermische curling, dat zich voordoet bij de betonverharding, zorgt voor lawaai en trillingen. In België zijn er slechts vijf werven bekend waar dit probleem zich heeft voorgedaan. We hebben tal van onderzoeken laten uitvoeren, maar alle experts verwijzen naar overmacht. Toch nemen we onze verantwoordelijkheid en laten we het werk opnieuw uitvoeren.”

Het getroffen stuk was in september 2023 al voltooid als onderdeel van de eerste fase van de centrumvernieuwing. Sindsdien hebben bewoners veel hinder ervaren. Ondanks de verklaringen over overmacht, wil de gemeente de situatie juridisch laten onderzoeken en de kosten verrekenen binnen het totale projectbudget.

Timing van de werken

De komende drie weken wordt het rijvak opgebroken en opnieuw aangelegd. Daarna volgt een droogtijd van vier weken voor het nieuwe beton. In de zomer volgt de heraanleg van het tweede stuk, ter hoogte van VBS Sint-Michiel en de Eisenhowerstraat, waar hetzelfde probleem zich voordoet.

De beslissing om het pas aangelegde wegdek opnieuw te herdoen, is geen makkelijke, maar noodzakelijk om de overlast voor inwoners te beperken. “Dit is zeker niet leuk, maar we willen dit aanpakken om de hinder niet langer te laten duren,” besluit de burgemeester.