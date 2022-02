Nog tot 20 februari omrijden na overlast in Koningin Astridlaan in Kortrijk

Door werken aan de riolering is er tot en met 20 februari eenrichtingsverkeer in de Meensesteenweg (N8), op een strook tussen de Oliemolenstraat en Koningin Astridlaan. Nu blijkt dat er in die laatste straat flink wat verkeersoverlast is. Daarom roept Stad Kortrijk nu via aangepaste signalisatie op om om te rijden via de Zwingelaarsstraat.

De rioleringswerken op de N8 zijn nodig om een probleem van wateroverlast op te lossen, waar ook de Koningin Astridlaan mee geconfronteerd werd. Wie op de Meensesteenweg richting Bissegem moet tijdens de werken: omrijden via de Zwingelaars-, Bissegemse- en Zuster Parmentierstraat en niét via de Koningin Astridlaan. (JS/gf)