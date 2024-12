Nieuwsfeit van het jaar in Staden: Bruggestraat na anderhalf jaar weer open voor verkeer

Een belangrijke gebeurtenis in Staden in 2024 was de heropening van de Bruggestraat op 11 november. De drukke invalsweg was door werken ruim anderhalf jaar afgesloten. De heropening was een opluchting voor zowel straatbewoners als passanten.

Het gemeentebestuur gaf in juni 2023 het startschot voor de verbeteringswerken in de Bruggestraat. De werken omvatten in hoofdzaak de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. “De riolering dateert immers al uit 1918”, wist toenmalig schepen van Openbare Werken Geert Moerkerke (Open VLD) bij aanvang van de werken te vertellen.

Verkeersremmer

Overigens werd niet de volledige Bruggestraat aangepakt. De straat werd heraangelegd vanaf het kruispunt met de Marktplaats tot net over het kruispunt met de Renaat Desmedtstraat. Naast de riolering werden wegdek, fietspaden en voetpaden vernieuwd. Bij het binnenrijden van de bebouwde kom werd een verkeersremmer geplaatst.

Daarnaast werden de schoolomgeving en de ingang van sportsite De Wankaarde aangepast zodat inwoners zich veilig van en naar die sites kunnen begeven. In samenwerking met Fluvius werden kabels ondergronds gebracht en werd de straatverlichting aangepast met energiezuinige ledlampen. De Watergroep vernieuwde ook de waterleiding.

Veiliger en duurzaam

“De Bruggestraat is nu een stuk veiliger en klaar voor de toekomst”, meent voormalig schepen Geert Moerkerke. “Met de aangepaste straat hebben we ingezet op een verkeersveilige en duurzame omgeving”. De heraangelegde drukke invalsweg werd op 11 november officieel heropend. Tot grote opluchting van zowel de straatbewoners als van passanten. Er moest zowat anderhalf jaar flink omgereden worden om vanuit Hooglede De Geite naar Staden te rijden en omgekeerd.

Geert Moerkerke had bij de heropening van de straat ook een woord van dank over voor straatbewoners en passanten. “We doorliepen een lang traject en hebben veel geduld gevraagd van jullie”, stelde de voormalige schepen. “Een grote dankjewel gaat dus zeker ook naar jullie uit”.