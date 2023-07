Nieuwe waterleidingen in de Seulestraat in Nieuwkerke

In de Seulestraat in Nieuwkerke zijn de werken gestart om nieuwe waterleidingen aan te leggen en dit over een afstand van goed drie kilometer, meteen een investering van maar liefst 500.000 euro. De Watergroep draagt de hele kost van de vernieuwing.

De laatste jaren waren er verschillende breuken in het drinkwaternet in de Seulestraat. “Telkens kwamen inwoners in de problemen met watervoorziening, en moest de weg opengebroken worden om te kunnen herstellen. Na overleg met De Watergroep konden we bekomen dat De Watergroep nu meteen de hele leiding vernieuwt over de volledige afstand”, vertelt schepen en buurtbewoner Lieve D’Haene.

In de eerste fase wordt nu gewerkt in de bebouwde kom, maar aansluitend wordt de hele leiding tot aan de Franse grens vervangen. “Ondertussen blijven we ook in overleg gaan met Agentschap Wegen en Verkeer om de weg degelijk te herstellen, want op heel wat plaatsen begint die er slecht aan toe te zijn”, aldus nog schepen van Openbare Werken Dirk Baekelandt.