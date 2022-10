Nieuwe verkeerssituatie trompetaansluiting A19/R8 Kortrijk: lokaal verkeer omgeleid via binnenring

Het Agentschap Wegen en Verkeer is volop bezig met de heraanleg van de trompetaansluiting voor het op- en afrittencomplex van de A19 met de R8 in Kortrijk. De aannemer startte eind september met de grondwerken voor die heraanleg, die nog steeds in volle uitvoering zijn, en waardoor het lokale verkeer momenteel via de buitenring rijdt met één rijstrook per rijrichting. Vanaf maandag 17 oktober verschuift de werfzone naar de buitenring, waardoor het lokale verkeer via de binnenring zal moeten rijden.

De grondwerken voor de heraanleg van het complex A19 en R8 in Kortrijk zijn volop aan de gang. Op maandag 26 september startte de aannemer met de grondwerken, waarbij al 126.000 kubieke meter grond werd uitgegraven ter hoogte van de nieuwe trompetaansluiting. Bij deze werken rijdt het verkeer voorlopig via de buitenring, met één rijstrook per rijrichting.

Omleiding via binnenring

Vanaf maandag 17 oktober verschuift de werfzone naar de buitenring, waardoor het lokale verkeer voor een aantal maanden op de R8 op de binnenring zal moeten rijden. Daarbij zal ook de oprit Gullegem naar de R8 Zuid (buitenring) afgesloten worden. Deze verkeerssituatie zal aanhouden tot de zomer van 2023. Deze planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en kan dus nog verschuiven.

Omleiding doorgaand verkeer

De huidige omleiding voor het doorgaand verkeer blijft van kracht. Verkeer dat via de E403 en de E17 van Ieper naar Kortrijk-Noord rijdt en verkeer dat van Kortrijk-Zuid naar Ieper rijdt, volgt een omleiding via de E403 en de E17: de aansluiting van de binnenring R8 met de A19 is afgesloten.