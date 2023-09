Nieuwe verkeerssituatie aan werken op Ieperse Steenweg vanaf 18 september

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt sinds augustus 2022 aan de herinrichting van de Ieperse Steenweg (N8) in Veurne. Vanaf maandag 18 september verandert de verkeerssituatie ter hoogte van de werf: vanaf dan rijdt het verkeer in beide richtingen over de nieuw aangelegde ventwegen.

Verkeer uit de zijstraten is ook verplicht om rechtsaf te rijden en kan van richting wisselen aan de tijdelijke rotonde aan Nieuwe Herberg en aan de rotonde aan de E40. De werken van fase 1 duren volgens de huidige planning nog tot midden 2024.

Nieuwe verkeerssituatie: verkeer rijdt over nieuwe ventwegen

Vanaf maandag 18 september schuift de werfzone van fase 1 een stukje op. De aannemer werkt vanaf dan niet meer op de ventwegen maar op de Ieperse Steenweg zelf. De verkeerssituatie voor het verkeer op de Ieperse Steenweg, richting Ieper en richting Veurne, verandert dan ook: het verkeer in beide rijrichtingen rijdt over de nieuwe ventweg, aan een snelheid van 50 km/u.

Van Ieper naar Veurne

Verkeer van Ieper naar Veurne rijdt over de nieuwe ventweg tussen de Vinkembeek en de Krommegracht. Verkeer vanuit de zijstraten Wijdouwbeekstraat, Oerenstraat en Krommegrachtstraat rijdt ook verplicht rechtsaf, richting Veurne. Verkeer vanuit de zijstraten naar Ieper rijdt ook via de ventweg naar Veurne en draait op de rotonde aan de E40.

Van Veurne naar Ieper

Ook verkeer van Veurne naar Ieper rijdt over de nieuwe ventweg, tussen de Vinkembeek en de Krommegracht. Verkeer vanuit de zijstraten Molendreef, Gouden-Hoofdstraat en Zwart-Paardstraat rijdt verplicht rechtsaf, richting Ieper, ook als ze naar Veurne moeten. Ze rijden dan via de ventweg richting Ieper en draaien er op de tijdelijke rotonde, net voor Nieuwe Herberg. Ook bewoners van Vinkem en Beauvoorde rijden verplicht rechtsaf op de Ieperse Steenweg richting Ieper, ook als ze naar Veurne moeten rijden.

Fietsomleiding blijft van kracht

De omleiding voor fietsers en bromfietsers blijft dezelfde als vandaag. Zij rijden in beide richtingen via de Sint-Rijkersstraat, de Rozendaalstraat (N319), de Vaartstraat en de Albert I laan (N390).

Enkele jaren werken op Ieperse Steenweg

Volgens de huidige planning duren de werken op de Ieperse Steenweg zo’n 600 werkdagen. De werken van fase 1 zouden nog duren tot midden 2024. Deze planning houdt wel geen rekening met onvoorziene omstandigheden of slecht weer. De timing van de werken kan dus nog opschuiven.

Vlotte en veilige Ieperse Steenweg

De Ieperse Steenweg wordt opnieuw ingericht, over een afstand van meer dan 4 kilometer, tussen de E40 en de grens met Alveringem. Langs de Ieperse Steenweg komen er ventwegen, waar lokaal verkeer rijdt, zodat er een vlotte doorstroming is op de hoofdweg. Fietsers rijden ook op die ventwegen, afgescheiden van het doorgaand autoverkeer door een groene zone. De kruispunten op de Ieperse Steenweg worden ook veiliger: er komen verkeerslichten, met detectoren, aan de Presendestraat. Zo blijven de lichten niet nodeloos op rood staan.