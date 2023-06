Nieuwe Sijslostraat feestelijk geopend in Waardamme

Op vrijdag 9 juni werd in Waardamme de nieuwe Sijslostraat tussen het kruispunt met de Zedelgemstraat en de grens met Loppem feestelijk ingefietst. De gemeente Oostkamp, de provincie West-Vlaanderen en Aquafin hebben samengewerkt om de Sijslostraat volledig te vernieuwen. Fietsveiligheid en goed beheer van het (regen)water stonden hierbij centraal.

Het waren zeer ingrijpende werken, voor zowel de bewoners van de Sijslostraat als de omliggende straten en wegen. Tezelfdertijd met de heraanleg van de Sijslostraat heeft het Agentschap Wegen en Verkeer, op vraag van de gemeente, gezorgd voor het verkeersveiliger maken van het kruispunt Sijslostraat/Zedelgemsestraat en voor de heraanleg van de fietspaden in de Zedelgemsestraat tussen de Sijslostraat en de Bietenveldstraat.

“Wegenwerken zorgen voor hinder. Daar kan men niet rond. De werken in de Zedelgemsestraat en de Sijslostraat waren ingrijpend en hebben inspanningen en aanpassingen gevraagd van de omwonenden en van de bedrijven in de werkzone en dichte buurt. Zo moest het plaatselijk zwaar verkeer tijdens de werken in de Zedelgemsestraat door het centrum van Ruddervoorde. De gemeente zorgde op haar beurt voor een veilige, alternatieve fietsroute. We willen iedereen uitdrukkelijk bedanken voor de constructieve houding en de positieve samenwerking. We zijn trots op het eindresultaat. De Sijslostraat heeft een ware metamorfose ondergaan. Het is een plezier om er te fietsen. Er is ingezet op goed waterbeheer. En het is er veiliger.” Aldus burgemeester Jan de Keyser (CD&V).

Volledig nieuwe Sijslostraat

De Sijslostraat kreeg een volledig nieuwe rijweg in asfalt, met nieuwe comfortabele en veilige fietspaden. De Sijslostraat ligt op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk waardoor de gemeente voor de heraanleg van de fietspaden op financiële steun kon rekenen van de provincie West-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest. Het dubbelrichtingsfietspad tussen de Zedelgemsestraat en de Veldhoekstraat is verbreed, afgescheiden van het autoverkeer en in asfalt aangelegd. Tussen de Veldhoekstraat en de grens met Loppem is aan weerszijden van de weg een enkelrichtingsfietspad aangelegd. In het bebouwde gedeelte net voorbij de Veldhoekstraat gaat het om verhoogd aanliggende fietspaden.

“Het fietspad langs de Sijslostraat past perfect in de doelstellingen van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Het is een verbinding die fietsverplaatsingen over de gemeentegrenzen heen mogelijk maakt, tussen Ruddervoorde, Loppem en Brugge. Prima voor het dagelijkse verkeer naar werk, school of station.” Dat zegt Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (Vooruit).

Goed waterbeheer

Bij deze werken werd ook ingezet op slim waterbeheer. Dankzij de rioleringswerken worden het afval- en regenwater nu van elkaar gescheiden om het afvalwater te kunnen zuiveren voor het in de beken terechtkomt. Het regenwater wordt zoveel mogelijk ter plaatse gehouden, door middel van grachten om de waterafvoer en waterinsijpeling te optimaliseren.

De aanleg van een gescheiden rioolstelsel tussen de Zedelgemsestraat en de Stokhovestraat. Het huishoudelijk afvalwater van deze woningen wordt voortaan eerst gezuiverd vooraleer het in de plaatselijke Lijsterbeek en Marsbeek terechtkomt. Het regenwater dat op de rijweg valt, loopt niet weg via de regenwaterriool, maar wordt door de nieuwe grachten gebufferd en vertraagd afgevoerd. De afvoer van het regenwater op privaat domein gebeurt door verschillende infiltratievoorzieningen. De parkeerstroken zijn aangelegd in waterdoorlaatbare betongrasdallen.

Investering

Aan deze werken hangt een stevig prijskaartje vast. De rioleringen en nieuwe weg kosten 4.857.000 euro, excl. BTW, waarvan de gemeente 2.397.000 euro, excl. BTW betaalt; de provincie: 1.743.000 euro, excl. BTW en de Vlaamse Milieumaatschappij: 717.000 euro, excl. BTW. Desondanks was er nog wat geld over om alle aanwezigen te trakteren. (GST)