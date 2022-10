Nieuwe Leiebrug van 900 ton tussen Bissegem en Marke is bijna een feit

Al sinds september vorig jaar wordt gewerkt aan de nieuwe Leiebrug. De oude brug die Bissegem en Marke verbindt, was te laag om een veilige doorgang te bieden aan de scheepvaart en was niet langer veilig aangezien de brug geregeld grote betonstukken verloor die op het jaagpad vielen.

De nieuwe, hogere brug komt op dezelfde locatie, maar het is nog wachten op 2023 voor het verkeer kan passeren. In afwachting zorgt de fietsers-en voetgangersbrug voor een tijdelijke verbindingsweg. De werken worden uitgevoerd door de TM Jan De Nul – Aelterman – Stadsbader en kaderen binnen het Europees gesubsidieerd binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen.

“Er zijn in totaal acht bruggen die verhoogd worden. Vorig jaar hebben we de Munkenbrug tussen Ooigem en Desselgem geplaatst. Wevelgem – Lauwe en Centrumbrug Menen zijn in ontwerp. Kuurne, Harelbeke, Kortrijk Spoorbrug en Wervik staan op de planning. Waarschijnlijk zijn alle nieuwe wegbruggen tegen 2030 geplaatst. Daarnaast zijn de fietsbruggen voor Nevele en Waregem – Wielsbeke in realisatie en voor Zulte en Deinze in ontwerp”, zegt Liliane Stinissen, Cel Communicatie van De Vlaamse Waterweg.

De afgelopen maanden werden op het montageterrein langs de Leie de verschillende brugdelen al aan elkaar gezet. Gisteren werd de nieuwe stalen boogbrug van het montageterrein naar haar definitieve locatie gevaren en daar op haar plaats gelegd. Dat was normaal gezien gepland voor zaterdag, maar omwille van het slechte weer werd de invaaroperatie verschoven.

“Met de nieuwe brug versterken we het Europese binnenvaartnetwerk en kunnen we meer en meer vrachtwagens van de weg halen. Het biedt ook voordelen voor de weggebruikers. Met een afgescheiden fiets- en voetpad wordt de brug een pak veiliger en comfortabeler”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

De nieuwe stalen boogbrug is 80 meter lang en ongeveer 20 meter breed. De kostprijs van de bouw wordt geraamd op 9,258 miljoen euro exclusief btw.