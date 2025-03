Nieuw verkeerscirculatieplan van kracht in Lichtervelde: “We evalueren het plan constant”

Sinds de start van de werken in de Koolskampstraat is er in de gemeente een verkeerscirculatieplan van kracht. Tijdens dergelijke werken zijn er volgens mobiliteitsschepen Steven Bogaert (Resp&ct 8810 CD&V) constant pijnpunten. Het is volgens de schepen daarom nodig dat er een constante evaluatie van de verkeerssituatie is zodat die pijnpunten tijdig aangepakt kunnen worden. De schepen ziet ook heil in Telraam, een systeem dat info verschaft over zowel verkeersstromen als snelheid.

“De werken aan de Koolskampstraat zijn in oktober vorig jaar gestart en zullen als alles meezit goed anderhalf jaar duren”, weet Steven Bogaert. “Bij werken van die omvang is het nodig dat er een verkeerscirculatieplan wordt opgemaakt waarbij rekening wordt gehouden met alle types voertuigen: fietsers, auto’s, maar ook vrachtwagens, landbouwtractoren en lijnbussen.”

“Er kunnen ook zaken gebeuren die de verkeersstromen beïnvloeden. Zo werd het kruispunt van de Koolskampstraat met de Astridlaan om diverse technische redenen vroeger afgesloten dan gepland. Daardoor moest alle verkeer plots tijdelijk over de Markt passeren. Voor accordeonbussen van De Lijn betekende dat meteen een probleem omdat er zich moeilijkheden zouden voordoen bij het draaien. Daarom werd over de Markt een rechte strook gecreëerd die voorbehouden is voor voertuigen van meer dan vijf ton. Dat heeft dan weer gevolgen voor het aantal parkeerplaatsen. Een aantal plaatsen dat dicht bij de doorgang ligt kan niet meer gebruikt worden. Ook hier werd rekening gehouden met alle types voertuigen. De strook is voorbehouden voor voertuigen vanaf vijf ton zodat bijvoorbeeld fietsers niet in een situatie verzeilen die voor hen gevaarlijk is.”

Lichten

“Rond het circulatieplan moet je in samenwerking met de dienst mobiliteit en de technische dienst keuzes maken rond de meest ideale manier om het verkeer in goede banen te leiden. In de tien jaar dat ik schepen van Mobiliteit ben heb ik geleerd dat je niet voor iedereen de goede keuze kan maken. Het is ook belangrijk dat het plan constant wordt geëvalueerd. Daar kunnen ook zaken uitkomen die na afloop van de werken nog van nut kunnen zijn. Zo hebben we op het kruispunt van de Ringweg met de Stegelstraat op de Ringweg verkeerslichten geplaatst. De Administratie Wegen en Verkeer onder wiens bevoegdheid de ring valt was daar eerst geen voorstander van. De lichten werken enkel tijdens de spitsuren en lijken hun nut te bewijzen. In die mate zelfs dat we vragen krijgen ze ook na de werken te blijven inzetten”, aldus de schepen.

Trager rijden

“Ook snelheid moet in het kader van het verkeerscirculatieplan bekeken worden. Mensen zijn gewoontedieren en gaan sneller rijden eens ze hun gewone dagelijkse traject niet meer langs de gewone weg kunnen afleggen. Na verloop van tijd hebben ze door dat ze gewoon vroeger moeten vertrekken waardoor hun snelheid op de omleidingsweg weer normaal wordt. Snelheid blijft een item in het kader van het verkeerscirculatieplan maar is wel een subjectief gegeven. Zo bleek tijdens periodieke politiecontroles in de Stegelstraat dat er niet alleen snelheidsduivels passeren. De snelheidslimiet wordt relatief goed gevolgd. Zo’n 15 tot 20 % heeft een te zware voet.”

“We hebben recent beslist om te gaan samenwerken met Telraam, een bedrijf dat aan de hand van een klein toestel bijhoudt hoeveel en welk type voertuigen in hun straat passeren. Het toestel registreert ook hoe snel er gereden wordt. Momenteel is er al dergelijk testtoestel actief in de Wulleputstraat. Iedereen kan de resultaten van de metingen volgen op de website van Telraam. Mensen weten daardoor meteen hoe snel er gereden wordt in hun straat, terwijl het bestuur en de politie er lessen kunnen uittrekken op het gebied van verkeersstromen en eventuele maatregelen”, legt Steven Bogaert uit.

Verbetering

“De werken in de Koolskampstraat zorgen nu even voor wat overlast, maar zullen achteraf een meerwaarde blijken te zijn. Door de slechte toestand van de weg was er geluidsoverlast. De nieuw ingerichte weg zal ook een impact hebben op de snelheid terwijl de fietspaden aan beide kanten van de weg samen met de verkeerslichten en de doorsteek aan de ringlaan een verbetering voor de fietsers zijn”, besluit de schepen.