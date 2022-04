Nieuw laag asfalt op Deinzestraat (N440) in Dentergem

Op maandag 25 en dinsdag 26 april legt een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer een nieuwe laag asfalt aan op de Deinzestraat (N440) in Dentergem. Het asfalt tussen rotonde Vierschaar en de Lievevrouwstraat in Deinze is er versleten.

De gemeente Deinze vernieuwt ook het wegdek van de Oude Heirbaan Autoverkeer volgt tijdens de werken een omleiding. Er is ook een tijdelijke omleiding voor bus 73 van De Lijn.

Asfalt wordt vernieuwd

Het asfalt op de Deinzestraat (N440) en Oude Heirbaan, tussen rotonde Vierschaar in Dentergem en de Lievevrouwstraat in Deinze is versleten. Daarom wordt het asfalt er vernieuwd. Op maandag 25 en dinsdag 26 april wordt een nieuwe laag asfalt aangelegd, over een afstand van ongeveer 900 meter. Ook het fietspad, in beide rijrichtingen, krijgt een nieuwe laag asfalt.

Omleiding voor fiets- en autoverkeer

Tijdens de werken wordt de toegang tot de Deinzestraat en Oude Heirbaan in beide richtingen volledig afgesloten. Fietsers tussen Vierschaar en Gottem volgen een omleiding via de Staatsbaan (N459), de Ongarijstraat, de Heirbaan en de Oude Heirbaan (N440).

Ook het autoverkeer tussen Vierschaar en Gottem moet een omleiding volgen. Zij rijden via de Staatsbaan, de Gottemstraat, de Wontergemstraat, de Dentergemstraat (N459), de Tieltsesteenweg (N35), Westaarde en de Oude Heirbaan (N440).

Tijdelijke bushaltes

De bushaltes aan rotonde Vierschaar en op de Oude Heirbaan, voor lijn 73, worden tijdens de werken ook niet bediend. Daarom worden er twee tijdelijke haltes aan de Brugstraat in Deinze geplaatst. De bussen van lijn 73 rijden om via de Brugstraat, de Hoevestraat, de Dorpsstraat, de Rijksweg (N43) en de Grote Steenweg tot aan de Kerkstraat in Zulte. De bus rijdt hierna verder via de Kerkstraat en de Olsenesteenweg