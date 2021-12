Nieuw aangelegde parking bij commandobunker in Kemmel

Aan de voet van de Kemmelberg werd het kruispunt van de Lettingstraat en de Bergstraat heraangelegd. Ook de parking aan de commandobunker werd aangepakt. De parking werd uitgebreid met 15 plaatsen. “De parkeerplaatsen in grasdalen zijn echter nog niet toegankelijk omdat het gras eerst mooi moet groeien”, zegt verantwoordelijk schepen Dirk Baekelandt

Door de heraanleg is nu ook de rijweg aan de kant van de commandobunker gegoten in beton. Op het kruispunt van de Lettingstraat en de Bergstraat werden een viertal ribbelstroken in kasseien aangebracht. Enerzijds wordt het gemotoriseerd verkeer hierdoor afgeremd, anderzijds krijgen de recreatieve en sportieve fietsers al een eerste signaal dat de Kemmelberg zo zal volgen. De aanloop naar de Kemmelberg werd eveneens verfraaid met klinkers.

De nieuw aangelegde parking is alvast een algemene verbetering, maar biedt weinig soelaas op de Kemmelberg zelf.

“Voor ons heeft het verdwijnen van de parking aan De Engel de grootste impact. Nu mogen daar enkel nog twee andersvaliden parkeren. Die parkeerplaatsen worden praktisch nooit ingenomen”, reageert Philippe Vercoutter van Hostellerie Kemmelberg. “Met als gevolg dat mensen rond het monument een plaats zoeken en er al eens geparkeerd wordt op privéparkings. De parking aan de Dries, de zogeheten algemene Kemmelbergparking, is ook niet echt een oplossing voor de almaar ouder wordende bevolking die een wandeling wil maken op de Kemmelberg.”

Venus Hill

Opvallend is dat het kunstwerk Venus Hill van Johan Tahon nu opnieuw mooi zichtbaar is, en dit na het verwijderen van het vele groen dat lange tijd het kunstwerk onzichtbaar maakte. Het negen meter hoge beeld van de Oostendse kunstenaar Johan Tahon werd in 2005 geplaatst op het hoogste punt van het jeugdvakantiecentrum De Lork. Het beeld maakte in 2003 deel uit van de eerste editie van ‘Beaufort: kunst aan zee’. In de zomer van 2006 werd het beeld, dat in polyester werd vervaardigd, door brandstichting volledig vernield. Alleen het metalen geraamte stond nog overeind, samen met wat weggesmolten polyester. Er was maandenlang discussie over wie moest opdraaien voor de herstelkosten van Venus Hill. De dader(s) werden nooit gevonden.

Het monumentale beeld kijkt mooi uit op de laagvlakte van Frans-Vlaanderen en wordt nog meer dan de voorbije jaren een extra attractie voor de vele wandelaars en toeristen die de Kemmelberg bezoeken.

Een ander kuntswerk van Johan Tahon staat aan het WZC St.-Medard in Wijtschate. Het kunstwerk heet Renko Head. De naam van dit grote bronzen hoofd verwijst naar een gesprek dat de kunstenaar had met Panamarenko.

