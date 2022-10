Nieuw aangelegd zebrapad in Zwevegem eindigt aan struikgewas

De verkeerssituatie in de Lindelaan in Zwevegem werd ter hoogte van de Kwadepoelstraat aangepast. Nu moet men rond het pleintje rijden. De aanleg zorgt voor enige wrevel bij de omwonenden die parkeerplaatsen zagen verdwijnen en nagenoeg niet geïnformeerd werden.

Het lijkt wel een kleurplaatje. Een ploeg arbeiders van een firma van wegmarkeringen was er dik twee dagen bezig met belijningen aan te brengen en vlakken in het rood en het geel te schilderen. Bedoeling was om de nieuwe verkeerssituatie er letterlijk en figuurlijk in de verf te zetten. De rechte Lindelaan werd er nu onderbroken aan het kruispunt en men dient rond het pleintje te rijden. Op die manier wil men de snelheid breken van het autoverkeer en het dus veiliger maken. Ook wil men volgens schepen Marc Desloovere (Samen !) door die ingreep het sluipverkeer van de voertuigen die langs daar het centrum willen ontwijken, ontmoedigen.

De nieuwe situatie werd op gemengde gevoelens onthaald. “We kregen nagenoeg geen info van de gemeente. Er was een soort vergadering belegd, maar daar werden onze opmerkingen door de schepen weggelachen. Toen we een opmerking maakten over de parkeerplaatsen die zouden verdwijnen, kregen we het antwoord dat we meer met de fiets moesten rijden. Ook het kruispunt helemaal rood verven, waarvoor is dit nodig? Het ontsiert alleen maar onze mooie straat.”, konden we er noteren.

Lindelaan © GV

Er werd inderdaad niet gekeken op een litertje verf. Vreemd is ook dat het fietspad, die eveneens een rode kleur kreeg, aan het pleintje plots voor een 15-tal meter een gele kleur krijgt en dus fietssuggestiestrook is, om daarna opnieuw fietspad te worden in het rood.

We kregen ook positieve reacties te horen, maar deze waren toch eerder zeldzaam.

Nieuw zebrapad

Schepen Desloovere zegt dat er veel meldingskaarten over te snel rijdende auto’s in de Lindelaan worden ingestuurd. Nog volgens hem gaat het nu over een tijdelijke opstelling die na een tijdje zal geëvalueerd worden. Hij merkt ook op dat de plannen werden opgemaakt in overleg met enkele buurtbewoners, al is het niet duidelijk wie er allemaal in die werkgroep zat.

Die werkgroep moest ook zorgen dat de bewoners geïnformeerd werden. Dit gebeurde evenwel niet. De bewoners van het Rode Kruisplein, even verderop, zagen door het plaatsen van de verkeersborden dat hun straat eenrichtingsverkeer geworden was. Die ingreep zorgt voor geen problemen omdat de meeste bewoners toch al die rijrichting namen. Niettemin, info kwam er niet. Een briefje opgesteld door de gemeente, kon er dus blijkbaar niet meer van af.

Het mocht nochtans allemaal wel iets kosten. Zo werd aan het kruispunt Lindelaan – Rode Kruisplein een bestaand zebrapad ‘weg geborsteld’ om vijf meter verderop terug geschilderd te worden. Met dit verschil dat het eerste naar een voetpad liep en het nieuwe nu eindigt op struikgewas…

(GV)