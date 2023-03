Natiënlaan krijgt er vanaf 1 april een tweede rijstrook richting Knokke bij

Momenteel wordt de Natiënlaan tussen de Nieuwstraat in Knokke en Dorpsstraat in Westkapelle omgevormd tot een groene en meer veilige boulevard. Onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden zullen er vanaf zaterdag 1 april op de Natiënlaan (N49) in de richting van Knokke opnieuw twee rijstroken beschikbaar zijn.

In de richting van het binnenland blijft tot 30 juni 2023 in het vernieuwd gedeelte enkel de linkerrijstrook beschikbaar. Fietsers moeten tot dan nog de aangegeven omleidingsroutes volgen.

Van september 2023 tot juni 2024 wordt de volledige oostzijde heraangelegd. De plannen en timing van de werken kun je bekijken op de website https://www.knokke-heist.be/heraanleg-natienlaan-totgroene-boulevard of op de infopanelen op het plein van de Sint-Margaretakerk op het Maurice Lippensplein. (DM)