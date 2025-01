Na zoveelste zwaar ongeval starten langverwachte werken op zwarte weg in Wervik: “Dossier voor heraanleg zat in de frigo”

Verschillende mensen lieten de voorbije jaren het leven op de N58, waar donderdag een zoveelste zwaar ongeval gebeurde in Wervik. “Het dossier voor de heraanleg zat in de frigo”, aldus het stadsbestuur, maar daar komt nu verandering in.

Zes zwaargewonden. Dat is de hoge menselijke tol van een frontale aanrijding tussen twee voertuigen donderdagavond op de N58 bij het op- en afrittencomplex van autosnelweg A19 in Wervik. De oorzaak: een auto reed in de verkeerde rijrichting naar de afrit van de autosnelweg. Op deze plek gebeurden de voorbije jaren verschillende zware ongevallen, zelfs met fatale gevolgen.

Koppel overleden

In het paasweekend van 2017 lieten Nadia Himpe (49) en Marnik Lemahieu (54) er het leven na een aanrijding op hun motorfietsen. “Hoeveel ongevallen moeten daar nog gebeuren? Was deze weg al aangepakt, dan was dit ongeval nooit gebeurd”, klonk het toen bij familie. “Daarom zijn we ook niet kwaad op de bestuurster die van haar rijbaan afweek. Dat kan iedereen overkomen. Hadden er al betonblokken gestaan, dan kon ze niet op de tegenovergestelde rijbaan terechtgekomen zijn.”

Honderden motards hielden na de uitvaart van het koppel een laatste eerbetoon in de Wervikse deelgemeente Geluwe.

Fietser gestorven

“Nadia en Marnik waren mijn overburen”, zegt Youro Casier. De 56-jarige Geluwnaar was vanaf 2007 schepen van Mobiliteit (Vooruit) en werd in 2013 burgemeester van Wervik. “Al heel lang pleit ik bij de Vlaamse overheid voor een heraanleg van de N58, die ook een gevaar vormt voor fietsers.” De 18-jarige Tiebe Blanckaert was vorige zomer met de fiets vanuit het Zonnebeekse Geluveld op weg naar z’n vakantiejob en overleed op deze gewestweg na een aanrijding bij het kruispunt met de Oude Beselarestraat.

Geen scheiding

De frontale aanrijding van donderdag noemt Casier “een klassiek accident” op deze plek van de zwarte weg. “Je kan je daar relatief makkelijk van rijvak vergissen en men komt snel op de tegenovergestelde rijstrook terecht omdat er geen scheiding is”, stelt de burgemeester. “Een heraanleg moet de veiligheid verhogen en de doorstroming verbeteren van de A19 naar de N58. De eerste studie dateert van 2012, maar daarna belandde het dossier een aantal jaren in de frigo.”

Nu is het begin van de langverwachte werken in zicht. “Nog dit voorjaar zouden de werken starten”, bevestigt Eveline Vandecaetsbeek, woordvoerder van het bevoegde Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). “Op dit moment heb ik nog geen zicht op een concrete planning van de aannemer. Zodra er meer nieuws is volgt een nieuw infomoment.” Volgens Dirk Vanhuysse van AWV zou de eerste fase een negental maanden duren. “Onder veel voorbehoud kan ik meegeven dat de werken zouden kunnen starten in het weekend van 8 maart.”

Weg afgesloten

“De eerste opstart gebeurt heel binnenkort: in twee weekends in maart zullen we de N58 afsluiten tussen de A19 en het rondpunt van bedrijventerrein Grensland. Dan gebeuren voorbereidende werken voor de werfinrichting en de aanleg van kleinere rijstroken”, verklaart Tom Durnez, Werviks schepen van Mobiliteit (CD&V). “Na het weekend van 23 maart beginnen de echte werken voor de aanleg van in totaal vier rijstroken. Het is een heel drukke baan en bij de plek van het ongeval van donderdag komen veel wegen samen, die er nu worden gereduceerd tot twee rijstroken. Daar is geen middenberm en dat blijft een moeilijke situatie.”

Fietstunnels

“Verder wordt een rondpunt vervangen door een groot kruispunt en er worden tunnels voorzien voor fietsers zodat zij veilig de N58 kunnen dwarsen”, vervolgt Durnez. “Het gaat om ingrijpende werken die maandenlang zullen duren, maar minutieus voorbereid zijn door AWV en de steden Wervik en Menen. Alles zal mooi aangeduid worden en we hebben een communicatieplan. In de loop van februari wordt een infomarkt georganiseerd in GC Gilwe in Geluwe voor bewoners en geïnteresseerden. We hopen dat alles vlot verloopt.” (TP)