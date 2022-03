Na vijftien jaar getouwtrek wordt Veldstraat in Wervik aangepakt

Na liefst vijftien jaar juridisch getouwtrek beginnen na Pasen de wegen- en rioleringswerken in de smalle en doodlopende Veldstraat in Kruiseke. Het gaat om een zijstraat van de drukke Kruisekestraat. De staat van het wegdek is er zeer slecht. De gemeenteraad heeft het bestek goedgekeurd. De kostprijs is geraamd op 303.898,70 euro, btw inbegrepen.

In de Veldstraat staan maar een twintigtal woningen, en toch is het een dossier waarop het Wervikse bestuur sinds 2007de tanden stukbijt. “We zijn er nu eindelijk in geslaagd. Een aantal stukken waren privé en daar weigerden de eigenaars kosteloze grondafstand”, zegt burgemeester Youro Casier (Vooruit). “Het kwam tot een procedure voor de rechtbank. Een wijziging in de wetgeving geeft ons het voordeel dat we kunnen starten.”

Luc Hendrickx woont ongeveer zeventien jaar in de Veldstraat. “De heraanleg is vanwege een meerderheid van de inwoners een vraag van jaren ver”, zegt hij. “Er zijn heel wat putten en is het duidelijk dat nodig is. Voor de bewoners was er een infovergadering in GC De Knippelaar. Daar bleek dat de meeste mensen blij waren dat de straat wordt aangepakt.”

Tot eind dit jaar

“De bewoners zijn heel tevreden dat hun straat wordt aangepakt”, zegt ook de burgemeester. “De breedte van de rijweg is er heel beperkt. Eerst wordt de openbare verlichting ondergronds voorzien. Er komt ook een gescheiden riolering. De rijbaan blijft in asfalt. Na Pasen starten de werken aan de nutsleidingen. Zoals water, gas en elektriciteit. Bedoeling is dat de werken dan beginnen na het bouwverlof en gaan duren tot het einde van dit jaar.”

Fractieleider Sanne Vantomme (N-VA) vroeg zich af of de drie bewoners die geen kosteloze grondafstand hadden gedaan de werken nu nog kunnen blokkeren. Volgens de burgemeester niet meer.

