Na twee jaar gaat werf in hartje Ieper weer open voor verkeer, maar 2.000 nieuwe skeletten kunnen afwerking nog met één jaar vertragen

Na de openstelling van de verbindingen met de Neermarkt en Boezingepoortstraat kan gemotoriseerd verkeer sinds maandag nog vlotter door centrum Ieper via de heropende Elverdingestraat. Een dikke twee jaar na de start van de werken op de Leet – en de opgraving van meer dan 1.000 skeletten – is het Vandenpeereboomplein bijna volledig afgewerkt. Maar nu worden nog dubbel zoveel skeletten verwacht op het naburige Sint-Maartensplein, wat de afwerking nog met één jaar vertraagt en meer dan 2 miljoen euro duurder maakt.

Met een veegmachine werd de verbinding van het Vandenpeereboomplein en de Elverdingestraat maandagvoormiddag schoongemaakt voor de heropening, waardoor gemotoriseerd verkeer vanuit de Boterstraat en Neermarkt de Leet kunnen verlaten richting stationsomgeving.

Welke vernieuwingen?

De werken op de Leet, waar het Vandenpeereboomplein een groot deel van uitmaakt, zijn gestart eind 2020. Het grootste deel van het plein is intussen afgewerkt. Sinds begin januari kan gemotoriseerd verkeer via de openstelling met de Neermarkt en Boezingepoortstraat opnieuw het volledig plein oversteken, maar wel in één richting.

“Ook in de heropende Elverdingestraat geldt voortaan eenrichtingverkeer, in de Boezingepoortstraat wordt weer verkeer uit twee richtingen toegelaten”, duidt Ives Goudeseune, schepen van Openbaar Domein (Vooruit). “In het breedste gedeelte van de Elverdingestraat, tussen de Sint-Godelievestraat en de Beluikstraat, ligt nu een nieuwe strook met zo’n 18 extra parkeerplaatsen.”

Het aantal parkeerplaatsen op het Vandenpeereboomplein blijft volgens Goudeseune ongeveer gelijk. “De vakken zijn aangeduid met witte hoekblokjes en daar geldt betalend kortparkeren. Er zijn twee laad- en loszones voor de hoofdingang van de kathedraal en links van de Kloosterpoort, waar je niet mag parkeren. Er komen nog kortparkeerplaatsen voor personen met een handicap en Shop & Go-plaatsen, met sensor waardoor geen ticket nodig is. Op een deel van het plein is een fontein met bijna 50 spuitmonden aangelegd. Die treedt in werking na de vorstperiode. Naast de fontein zijn met de stenen van de opgegraven middeleeuwse kademuur twee lange zitbanken gemaakt.”

Ook op andere plekken werden nieuwe banken geplaatst. “Intussen zijn vuilnisbakken voorzien en nieuwe bomen geplant. Er komen nog een aantal verkeersborden en dinsdagnamiddag controleer ik of alle nieuwe fietsbeugels aanwezig zijn. We hebben er heel wat voorzien om fietsen aan te moedigen”, aldus Goudeseune, die zich nog steeds niet uitspreekt over het einde van de werken.

Archeologische opgravingen

De volledige werf liep vertraging en extra kosten op door archeologische opgravingen, vooral door de blootlegging van een middeleeuws kerkhof rond de kathedraal bleek tijdrovend en duur. Voorlopig zijn al meer dan 1.000 skeletten opgegraven, die de stad minimum een half miljoen euro kosten en zeker een jaar vertraging.

Voorlopig zijn al meer dan 1.000 skeletten opgegraven. © TP

De laatste werf bevindt zich op het Sint-Maartensplein. Daar verwacht archeologisch bedrijf BAAC Vlaanderen, dat de opgravingen uitvoert, nog zo’n 2.000 nieuwe skeletten. De kosten worden geraamd op 2.250.000 euro, de duurtijd van de opgravingen op één jaar.

Interessant onderzoek

Een mogelijke opdoffer voor de stadskas in crisistijd. “Maar we moeten het budget nog bespreken met de stad en erfgoedorganisatie CO7. Een nieuwe Vlaamse premie voor de opgraving van menselijke inhumatieresten tijdens een verplicht uit te voeren archeologisch onderzoek kan de kostprijs milderen”, zegt de betrokken archeoloog Robrecht Vanoverbeke. “Die maximaal toekenbare premie is afgetopt op 500.000 euro. Het blijft veel geld, maar het onderzoek is wel super interessant. Het gaat om 800 jaar oude skeletten uit een van de oudste kerkhoven van een van de belangrijkste steden van het graafschap Vlaanderen. We verwachten onder het plein ook nog funderingen van de middeleeuwse Heilige Geestkapel.”

“Het blijven ramingen, zolang de onderhandelingen niet afgeklopt zijn. Ook het definitief aantal skeletten moet nog blijken”, reageert erfgoedschepen Philip Bolle (Vooruit). “Zeker is dat deze opgravingen uniek zijn voor het Verhaal van Ieper.” (TP)