Na lang wachten kunnen asfalteringswerken Knokkestraat en Natiënlaan starten

Door de ongunstige en wisselende weersomstandigheden werden de asfalteringswerkzaamheden in de Knokkestraat en Natiënlaan uitgesteld. Voor het aanbrengen van een toplaag spelen diverse factoren immers een cruciale rol om een kwaliteitsvolle en vooral duurzame aanleg na te streven. Factoren die een bepalende rol spelen zijn temperatuur, wind en regen.

Zo moet ‘s morgens bij de start van de werkzaamheden de temperatuur minimaal 8° graden Celsius bedragen, toch zeker bij langere trajecten waar een toplaag gegoten wordt. Er mag ook zeker ook geen krachtige wind staan om te vermijden dat het asfalt te snel uitdroogt, en het mag niet regenen. Deze strenge voorwaarden zijn niet maatgevend voor onderlagen maar wel voor de duurzaamheid van de toplaag. Indien dit niet het geval is kan er door de aannemer geen garantie gegeven worden en komt dit de levensduur van het asfalt niet ten goede. Zeker voor wegen met een belangrijke verkeersfunctie en op kruispunten met veel wringkrachten is dit een belangrijke afweging. Van maandag 17 tot en met dinsdag 18 april wordt de toplaag in de Knokkestraat aangebracht tussen de Krommedijk en de Polderstraat. Op dinsdag 18 april wordt de toplaag gegoten ter hoogte van de zijstraten die aansluiten op de Knokkestraat (Polderstraat/Peter Benoitlaan/ Pannenstraat en Krommedijk).

Parkeerverbod

Daarna komen, van woensdag 22 april tot vrijdag 24 april de resterende wegvakken op de westzijde van de Natiënlaan aan de beurt en worden aaneensluitend de markeringswerken, voegvullingswerken en impregneerwerken op de betonstroken uitgevoerd. Het gemeentebestuur vraagt met aandrang om het parkeerverbod, zowel overdag als ‘s nachts, strikt na te leven. Tijdens deze werken zijn de garages en de parkeerstroken immers niet bereikbaar. Ook plaatselijk en doorgaand verkeer is niet mogelijk van 17 tot en met 21 april. De bewoners die nu reeds over een parkeerkaart ‘wegwerkzaamheden’ beschikken, dienen hiervoor geen nieuwe aanvraag te doen. Deze wordt automatisch verlengd tot het einde van de werken. De bewoners die nog geen parkeerkaart ‘wegwerkzaamheden’ hebben en die geen gebruik kunnen maken van hun garage/standplaats kunnen in de parkingshop op het Gemeenteplein 22 in Knokke, een parkeerkaart “wegwerkzaamheden” halen tegen een administratieve vergoeding van 10 euro voor de periode dat hun garage/standplaats niet bereikbaar is. Deze parkeerkaart geldt in alle zones uitgezonderd de rode zone. Je moet bij de parkingshop wel een bewijs voorleggen dat je over een garage beschikt of er één huurt en je dient ook het inschrijvingsbewijs van de wagen mee te brengen.

Ophaling huisvuil

Tijdens de werken worden de omwonenden verzocht hun vuilniszakken tijdig op de hoeken van de zijstraten buiten de werfzone te plaatsen, zodat de afvalophaling vlot kan verlopen. Parkeer je wagen niet in de Knokkestraat en zijstraten waar er parkeerverbod geldt zodat de vuilniswagens ‘s avonds en in de vroege morgen overal door kunnen om de vuilniszakken op te halen.