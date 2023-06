Na kritiek: Lindelaan tegen eind juli aangepast

Tegen eind juli zouden de aanpassingen aan de verkeerssituatie in de Lindelaan in Zwevegem moeten doorgevoerd worden. Die aanpassingen kwamen er op de felle kritiek na de ingrepen die in het najaar 2022 werden doorgevoerd zonder enig overleg of inspraak van de omwonenden.

Eind januari volgde een hoorzitting waarna nieuwe plannen werden voorgesteld op een infomarkt. De bewoners van de betrokken straten konden dan via een stemming hun voorkeur laten blijken. Schepen van Mobiliteit Dirk Desmet (CD&V), die met de jaarwisseling Marc Desloovere opvolgde, zegt dat op het knooppunt Rode Kruisplein en de Lindelaan opnieuw voorrang van rechts zal worden ingevoerd.

Vertraging

Wat het knooppunt Lindelaan – Kwadepoelstraat betreft zullen de aanpassingen ingrijpender zijn. “We voeren eenrichtingsverkeer in op het pleintje. Het verkeer richting Kortrijkstraat zal niet meer rond het pleintje moeten rijden. Het verkeer in de andere richting wel. Er komen ook geen drempels of paaltjes.” Voor de andere knooppunten met de Lindelaan en de Min. A. De Taeyestraat voorziet men fietssuggestiestroken, maar komen er geen drempels. De veelbesproken paaltjes zijn al verdwenen.

Volgens de schepen loopt de uitvoering van de aanpassingen wat vertraging op, maar zou alles tegen eind juli klaar moeten zijn. “Door het natte voorjaar liep de belijningsfirma heel wat achterstand op. Hierdoor hebben de opdrachten voor gewestelijke wegen prioriteit op lokale wegen en aanpassingen. Zodra er ruimte komt in de agenda van de belijningsfirma, passen ze de knooppunten aan. De verkeersborden werden wel al geleverd.” (GV)