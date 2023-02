Na ingrepen toegankelijker voor bewoners en bezoekers: Heraanleg Watouplein start in september

Tijdens de gemeenteraad in Poperinge werd beslist om komend najaar het Watouplein opnieuw aan te leggen. Op die manier moet het plein toegankelijker worden voor bewoners en bezoekers.

“We deden niet zomaar wat we zelf wilden. Het ontwerp moest rekening houden met de eisen van Onroerend Erfgoed, omdat het een beschermd dorpsgezicht betreft”, zei schepen Ben Desmyter (CD&V) tijdens de voorstelling van de plannen op de gemeenteraad.

Het plein wordt volledig met Belgische porfierkasseien aangelegd en afgewerkt met opstaande veldborduren. De kasseien krijgen gesloten voegen, zodat het plein zonder pesticiden onderhouden kan worden. De open pleinfunctie wordt hersteld, met vijf lindebomen op de westelijke en vijf langs de oostelijke zijde. Het Clausmonument en het mozaïek – restanten van vorige Kunstzomers – schuiven enkele meters op, maar ze blijven wel op het Watouplein. Het oorlogsmonument blijft op dezelfde plaats staan. Er wordt een aansluiting voorzien voor de kerstverlichting.

Spijtige nalatigheid

Bram Meeuw (Open VLD) stelde dat de oppositie dit dossier van meer dan 70 bladzijden pas maandagnamiddag ter inzage kreeg. Hij vroeg dan ook een opschorting van de zitting gedurende een half uur. Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) gaf hem daarin gelijk. “Het betreft een spijtige administratieve nalatigheid”, stelde hij. “Maar tijdens een opschorting van een half uur kan je dat hele bestek niet doornemen. Het gaat vooral over zeer technische details en over het feit of er al dan niet buitenlandse werknemers mogen tewerkgesteld worden en dergelijke zaken meer. Niemand leest dat ooit”, aldus de burgemeester. Na wat bijkomende discussie gaf de Open VLD-fractie dan toch toe om het punt te behandelen.

Nina Bonduelle (Open VLD) zei dat tijdens de bewonersvergadering, met meer dan vijftig aanwezigen, voorgesteld werd om het mozaïek onder de luifel aan te brengen. Dat zal dan ook gebeuren. Er werd ook een vergroening van de luifel voorgesteld.

Geen plantenbakken

“Die komt er, maar de plaatsing van plantenbakken met de nodige waterbakken op het dak is niet mogelijk. Daarvoor heeft de luifel te weinig draagkracht. Onder de luifel komen ook meer fietsstaanplaatsen, zitbanken en een picknickruimte”, aldus schepen Ben Desmyter.

De werken starten in september, na het nieuwe Kunstenfestival. Binnen het jaar moeten de werken klaar zijn. De kostprijs van de werken wordt geraamd op 422.591 euro. Er is 60 procent subsidie voorzien. (Andres Hollebeke)