Na herinrichting knooppunt E17 met Expresweg komt er een gloednieuwe fietsersbrug: “De Vlecht is primeur voor België”

Maandag startte een aannemer in opdracht van Wegen en Verkeer met voorbereidende werken op de kruising van de E17 met de Expresweg (N382) in Waregem. Het complex wordt de komende maanden volledig heringericht om de doorstroming op het knooppunt te verbeteren. De voorbereidende werken zorgen voor weinig hinder, vanaf 19 april moet het verkeer een omleiding volgen.

Het complex van de E17 met de Expresweg (N382) kampt al langer met problemen op vlak van doorstroming. Het verkeer loopt er geregeld vast, met gevaarlijke files tot op de snelweg als gevolg. “De afgelopen jaren hebben we gezocht naar de beste oplossing”, vertelt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). “Met een ‘vlecht’, een verkeerstechnische primeur in België, hebben we die gevonden. Ik ben blij dat de werken nu kunnen starten, zodat het verkeer op dit knooppunt in de nabije toekomst een stuk vlotter en veiliger kan verlopen.”

Eerste ‘vlecht’ in België

Het complex wordt op een vernuftige manier helemaal opnieuw ingericht. In de toekomst wordt het verkeer op de Expresweg voor de brug met verkeerslichten naar de andere weghelft geleid. Na de brug kruisen de twee rijrichtingen elkaar opnieuw, zodat iedereen op zijn weghelft rijdt. Deze techniek zorgt ervoor dat het autoverkeer dat de snelweg op wil rijden maar één verkeerslicht tegenkomt in plaats van twee. Zo verloopt het verkeer op de Expresweg een stuk vlotter en zijn ook de fileproblemen op de snelweg opgelost.

Dit systeem, ook wel een ‘vlecht’ of Diverging Diamond Interchange genoemd, wordt vooral in de Verenigde Staten toegepast. Het blijkt de meest eenvoudige en efficiënte oplossing voor de verkeerssituatie bij het op- en afrittencomplex. ‘De Vlecht’ van Waregem wordt het eerste exemplaar in België, al zal men in Wallonië later dit jaar beginnen met een ‘carrefour diamant’.

Hinder vanaf midden april

Maandag 14 februari startte de aannemer met het rooien van bomen en grondwerken naast de E17 en de Expresweg. Deze voorbereidende werken veroorzaken geen verkeershinder en duren tot 10 maart. Vanaf dinsdag 19 april, meteen na de paasvakantie, starten de echte infrastructuurwerken. Vanaf dan wordt in twee grote fases het complex volledig aangepakt. Eerst wordt twee maanden gewerkt op de zuidelijke kant van het complex (kant Anzegem), daarna is de noordelijke kant bij Waregem aan de beurt.

Ik ben tevreden dat men hier 7/7 zal werken – Schepen Philip Himpe

Van 19 april tot midden september wordt de brug over de snelweg afgesloten voor fietsers en auto’s, al het verkeer tussen Anzegem en Waregem moet een omleiding volgen. Ook de op- en afritten van de E17 worden afgesloten: van 19 april tot midden juni wordt de op- en afrit richting Gent afgesloten, van midden juni tot midden september gaat de op- en afrit richting Kortrijk toe.

Belangrijke as

De verkeerssituatie verhit al langer de debatten. Onder meer ondernemersorganisatie Voka hamert al enkele jaren op de uitvoering van de herinrichting. De E17 vormt namelijk een belangrijke as zowel voor transport als voor het woon-werkverkeer. Dat geldt voor onze regio, maar zelfs voor heel het land en bij uitbreiding Europa.

Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Philip Himpe (CD&V) is dan ook opgetogen dat de eerste werken deze week van start gingen. “Het is goed dat de voorbereidende grondwerken geen verkeershinder veroorzaken. Maar eens de herinrichting plaatsvindt, zal er chaos ontstaan. Daar kunnen we niet onderuit want de werken moeten nu eenmaal uitgevoerd worden. De verbinding tussen Waregem en Anzegem wordt volledig afgesloten. Samen met de tijdelijke sluiting van de op- en afritten zal dat voor veel mensen een grote aanpassing vragen”, aldus de schepen.

Fietsersbrug

Via de afritten Deerlijk en Kruishoutem zal een omleiding voorzien worden. “Ik ben tevreden dat men hier 7/7 zal werken. Iedere dag dat we kunnen uitsparen, is mooi meegenomen. Dat geldt zeker op zo’n belangrijk knooppunt.”

Eens ‘De Vlecht’ een feit is, zal er geen plaats meer zijn voor fietsers. “Het is inderdaad niet combineerbaar. Momenteel loopt er een studie om de fietspaden in de Wortegemseweg te opwaarderen, aangezien het fietsverkeer daar zal toenemen. Bovendien komt er na de werken een nieuwe fietsersbrug van de industriezone naar de Keizerstraat. Maar de timing van dat project is voorlopig nog niet gekend”, besluit Himpe.

Werken in de omgeving

Naast de werken in Waregem staan er nog heel wat projecten van Wegen en Verkeer op stapel. Ook in februari start in Deerlijk een aannemer met de herinrichting van het kruispunt van de Ringlaan (N36) met de Kortrijkse Heerweg. En later dit jaar is ook het kruispunt ‘Belgiek’ van de Vichtsesteenweg (N36), ook in Deerlijk, aan de beurt. De timing van deze projecten wordt voortdurend op elkaar afgestemd, zodat de weggebruiker zo weinig mogelijk hinder ondervindt.

Actuele informatie over het project vind je op www.wegenenverkeer.be/devlecht. Ook op de website van stad Waregem vindt men alle info en een promofilmpje dat het project verduidelijkt.