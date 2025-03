Na heel wat perikelen rond verwijderen van vervuilde grond: “Werken in centrum Staden zijn tegen 4 april klaar”

De werken in het centrum van Staden, waarbij vervuilde grond vervangen wordt door nieuwe ‘propere’ grond, zouden volgens schepen van openbare werken Rik Gevaert (CD&V) tegen 4 april klaar zijn. De werken zorgden voor heel wat beroering, omdat de aannemer tegen alle afspraken in de werken in de Ieperstraat vroeger begon. Dat zorgde voor een ongeziene verkeerschaos.

“De werken in de De Carninstraat, de Statiestraat, in de Ieperstraat en in een stuk Vredestraat – de Koemarkt in de volksmond zijn het gevolg van werken die ruim acht jaar geleden plaatsvonden”, weet Rik Gevaert. “In opdracht van Aquafin, Fluvius, de Administratie Wegen en Verkeer en de gemeente Staden werd toen een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Op een bepaald moment kwam aan het licht dat de aannemer met vervuilde grond gewerkt had, maar ondertussen waren alle straten waar gewerkt was alweer dicht. De rechter veroordeelde de aannemer in maart 2024 tot het verwijderen van de vervuilde grond.”

Vorig bestuur

Dit had volgens de schepen wellicht vermeden kunnen worden. “Verschillende bewoners vertelden me dat ze het verdacht vonden dat er bij de werken indertijd ’s nachts en ’s morgens heel vroeg vrachtwagens aan en af reden. De gemeente zou daarover toen ook ingelicht geweest zijn door bewoners, maar er volgde geen reactie. Indien het toenmalige bestuur daar meer aandacht had aan gegeven en had ingegrepen, dan hadden de huidige werken misschien vermeden kunnen worden.”

“We hebben wel degelijk gevolg gegeven aan de meldingen van de bewoners”, reageert toenmalig schepen van openbare werken Geert Moerkerke (Open Vld). “Vervuilde grond aan onder andere bakkerij Adam in de Statiestraat en aan de toekomstige natuurbegraafplaats in de De Carninstraat werd op onze vraag door de aannemer verwijderd, maar op andere plaatsen was alles al dicht.”

Nieuwe werken

De werken voor het verwijderen van de resterende vervuilde grond startten in november vorig jaar. “De werken verlopen in verschillende fasen”, vertelt schepen Gevaert. “In totaal zijn er vijf fasen. Deel een tot en met drie omvatte de De Carninstraat en de Statiestraat, het kruispunt van de Statiestraat met de Kapelleriestraat inbegrepen. Deel vier en vijf omvatten een stuk Ieperstraat tot en met de Koemarkt. De eerste fase van de werken werd op een wat ongelukkig tijdstip gestart. De werken startten in de De Carninstraat aan het kerkhof, wat tijdens de Allerheiligenmaand uiteraard voor de nodige hinder zorgde. Er werden met de aannemer ook telkens duidelijke afspraken gemaakt. Zo mocht hij slechts beginnen werken in de Statiestraat zodra de De Carninstraat afgewerkt was. Een andere afspraak was dat hij pas aan de Ieperstraat mocht beginnen zodra de Statiestraat en het kruispunt van de Statiestraat met de Kapelleriestraat zouden afgewerkt zijn.”

Die afspraak werd evenwel niet nageleefd. “De aannemer begon met het affrezen van de Ieperstraat terwijl de Statiestraat nog niet afgewerkt was. Dat zorgde ervoor dat het verkeer in het centrum volledig in de knoop raakte. We hebben toen inderhaast alle omleidingen moeten aanpassen. Toen ik de aannemer interpelleerde kreeg ik te horen dat hij voor de rechtbank werkte en niet voor de gemeente. Dat klopt ook wel. We hebben eigenlijk niets te zeggen over de aannemer, aangezien hij daadwerkelijk in opdracht van de rechtbank werkt. We hebben niet echt tools om hem aan de leiband te houden.”

Deadline 4 april

Ondertussen lijkt de hemel boven de werken wat opgeklaard. “We hadden de afspraak met de aannemer dat hij pas aan de laatste fase van de werken – de Koemarkt – mocht beginnen zodra de Statiestraat weer geasfalteerd was”, stelt schepen Gevaert. “Normaal zou de Statiestraat op vrijdag 28 februari geasfalteerd zijn, maar een kapotte asfaltmachine gooide roet in het eten, waardoor er pas op maandag 3 maart geasfalteerd kon worden. Deze keer hield de aannemer zich wel aan de afspraak en begon hij pas op dinsdag aan het affrezen van de Koemarkt. Tegen vrijdag 4 april zouden de werken af moeten zijn en het ziet ernaar uit dat die deadline gehaald zal worden.”