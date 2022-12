Na de kerstvakantie gaat de Zandvoordebrug voor drie maanden toe

De werken van Aquafin, momenteel aan de gang langs de Vaartstraat, naderen een nieuwe fase. Vanaf 9 januari wordt het kruispunt van de Zandvoordebrug (Zandvoordsestraat-Vaartstraat-Keiweg-Polder) aangepakt.

“We verwachten dat het kruispunt tot eind maart zal afgesloten zijn. Dat betekent dat de Zandvoordebrug wordt afgesloten. Auto’s en vrachtverkeer zullen een omweg moeten volgen. Voetgangers en fietsers zullen wel nog beperkt kunnen passeren”, meldt burgemeester Anthony Dumarey.

Het verkeer zal tijdens de werken via Plassendale of via de Gistelbrug van en naar Oostende kunnen. Auto’s en lichte bestelwagens zullen Oudenburg kunnen binnen rijden langs de Goede Boterstraat. Voor de bussen van De Lijn wordt een omleiding via de Stationsstraat en Oudenburgsesteenweg naar en van Oostende voorzien.

“Net zoals de andere fases in deze grote infrastructuurwerken beperken we deze ingreep in de tijd om zo de hinder voor de omwonenden en passanten tot een minimum te herleiden. De Zandvoordebrug is echter een van de belangrijkste mobiliteitsknooppunten in onze stad, we zijn er ons dan ook van bewust dat dit wat ongemakken met zich mee zal brengen”, besluit de burgemeester.