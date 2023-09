Na anderhalf jaar van werkzaamheden is vernieuwde dorpskern Oostkerke officieel geopend

Na ongeveer anderhalf jaar van werkzaamheden werd de vernieuwde dorpskern van Oostkerke, bij Damme, officieel geopend. “In 1974 werd Oostkerke verkozen tot mooiste dorp van West-Vlaanderen. Als ze die wedstrijd opnieuw zouden organiseren, maakt het dorp opnieuw grote kans op deze titel”, wist burgemeester Joachim Coens.

Het was gezellig druk vrijdagavond in Oostkerke ter hoogte van parochiezaal De Beuterblomme, in de schaduw van de Sint-Kwintenskerk. De Oostkerkenaars hadden dan ook een reden om bij elkaar te komen en te feesten. Na toch wel behoorlijk lang durende werkzaamheden werd de vernieuwde dorpskern door het stadsbestuur feestelijk geopend. Met een drankje, een bandje en een straatartiest op gekke fiets.

Vertraging door Archeologisch onderzoek

Dat de werken wat langer duurder dan aanvankelijk voorzien, heeft zoals bekend veel te maken met het archeologisch onderzoek waarbij een oude begraafplaats, en dus honderden skeletten, en ook een middeleeuwse weg werden ontdekt; zo liet burgemeester Joachim Coens (CD&V+) verstaan.

De werken werden aangevat op 14 maart 2022. De volledige dorpskern kreeg een gescheiden rioleringsstelsel, waardoor het propere water in de natuur terecht komt en het afvalwater wordt gezuiverd. De bestaande asfaltstraten met verouderde voetpaden zijn verdwenen. In de plaats werd een nieuwe bestrating aangelegd in uitgewassen beton. De voetpaden werden vervaardigd uit natuursteen en ter hoogte van de voorkant van de kerk werd een pleineffect gecreëerd met ook bankjes en enkele bomen. Om esthetische redenen werd het aantal verkeersborden in het mooie dorpje tot een minimum beperkt en de palen met elektriciteitskabels zijn uit straatbeeld verdwenen.

In een eerdere fase werden al vernieuwingswerken uitgevoerd in de Heitegemstraat, aan de andere kant van de Koolkerkesteenweg. “Als we de werken in de Eienbroekstraat er ook nog eens bijtellen is er er de afgelopen jaren ruim 8,3 miljoen euro geïnvesteerd in Oostkerke”, rekende burgemeester Coens voor. “In 1974 werd Oostkerke verkozen tot mooiste dorp van West-Vlaanderen. Als ze die wedstrijd opnieuw zouden organiseren, maakt het dorp opnieuw grote kans op deze titel.”