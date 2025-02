N49 in Maldegem woensdagnacht afgesloten voor dringende herstellingen

In de nacht van 19 op 20 februari voert het Agentschap Wegen en Verkeer dringende herstellingen uit aan de Koning Albertlaan (N49) in Maldegem. Het asfalt van de pechstrook richting kust vertoont ernstige schade en wordt over 400 meter vernieuwd. Daarom wordt de N49 richting kust afgesloten tussen 20 uur en 6 uur.

Verkeer volgt een omleiding via de N9 en N31. Richting Antwerpen blijft de weg open met aangepaste snelheidsbeperkingen. De werken maken deel uit van een bredere heraanleg van de N49, waarbij de weg wordt omgebouwd tot snelweg en nieuwe bruggen en fietspaden worden aangelegd.