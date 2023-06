N49 in Damme en Maldegem wordt omgevormd tot volwaardige autosnelweg: “werken zeker tot juni 2026”

Deze zomer zullen er werkzaamheden zijn aan de expresweg N49 op het grondgebied van de gemeenten Damme en Maldegem. De gewestweg wordt zo omgebouwd tot een autosnelweg, de A11, waar de maximumsnelheid 120 km/u zal zijn. De werken gebeuren in 3 fasen. De tweede fase zal eind juni 2026 afgerond zijn en de derde fase moet nog verder worden uitgewerkt.

“De N49, de expresweg tussen Antwerpen en de kust, wordt in de gemeenten Damme en Maldegem aangepakt,” meldt het Agentschap Wegen en Verkeer. “Dat gebeurt in drie delen. Het eerste deel loopt van de Damweg in Damme tot aan het talud van de Leestjesbruggen op de grens Damme-Maldegem. De voorbereidende werken zullen starten in de zomer van 2023. Voorafgaand wordt de openbare verlichting langs de N49 tussen de Damweg en garage Knokmobyl verwijderd in de week van 19 juni en de week van 26 juni 2023. De effectieve werken zullen dan van start gaan eind 2023 – begin 2024. De volledige werf zal 2 jaar duren, tot het najaar van 2025.”

Deel 2 loopt van het talud van de Leestjesbruggen op de grens Damme-Maldegem tot aan de Vakebuurtstraat in Maldegem. De start van de werken is voorzien in de zomer van 2024. Ook deze werken zullen 2 jaar duren. Het einde is voorzien tegen eind juni 2026. Deel 3 loopt van de Vakebuurtstraat in Maldegem tot net voor het kruispunt met de Noordstraat (N410a) in Maldegem. Het Agentschap werkt dit dossier momenteel nog uit.

“Na de werken aan de eerste fase zullen de rondpunten van de Damweg, Hoornstraat, Tramweg en Waterpolder op de N49 weggewerkt zijn, wat de veiligheid en doorstroming op de N49 zal verbeteren,” duidt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). “De N49 is één van de belangrijkste havenroutes van Vlaanderen. Een goede doorstroming is er uitermate belangrijk. De N49 zal door de werken een volwaardige autosnelweg worden: de A11. De maximumsnelheid zal er dus 120 km/u zijn.”

Europese subsidie

De totale kostprijs van de drie delen wordt geschat op zo’n 105 miljoen euro. De Europese Unie neemt 50% van de kosten van de eerste twee delen voor haar rekening. Vlaanderen betaalt de andere helft en de derde fase.