N43 tussen Kortrijk en Aalbeke eindelijk weer open

De N43 is weer opengesteld. Dit tot grote opluchting van de handelaars en bewoners. Het verkeer kan terug rechtstreeks van Kortrijk naar Aalbeke en omgekeerd rijden. De handelaars, bewoners, en de fietsers zijn algemeen tevreden over de aanleg.

Alle omleidingen zijn opgeheven. De Lijnbus 83 volgt terug de gekende route via de N43. De tijdelijke ophaalpunten van het huisvuil verdwijnen. De bewoners kunnen hun huisvuil, zoals voorheen, terug voor de deur plaatsen. Dat de werken langer duurden dan voorzien begrijpen de bewoners. ”Voor wat hoort wat. Nu het is algemeen gekend dat wegenwerken meestal vertraging hebben.”

Verkeerd aangelegd

Er zijn enkele problemen bij de opritten van ‘bakkerij Rigole’ en ‘apotheek Rodenburg’. Daar zijn twee smalle inrijstukken naar hun parking. Sophie Rigole vindt dit verkeerd aangelegd. “Vroeger was de volledige strook plat om op en af te rijden, nu twee nauwe stroken van amper 5 meter. Dat schept problemen voor de vrachtwagens van onze leveranciers”.

Bij apotheek ‘Rodenburg’ hebben ze hetzelfde probleem. “Het is ook hinderlijk voor auto’s met een lage ophanging. Met het aanleggen van het fietspad kunnen de klanten bij het verlaten van onze parking het verkeer niet zien. Ze moeten daarvoor tot op het fietspad rijden en dat is gevaarlijk”, zegt apotheker Nele Thys.

“We bekijken om langs beide zijden een stuk haag te verwijderen om zo een veilige zichtbaarheid te bieden.”

Best tevreden

Wegen en verkeer en de Stad onderzoeken deze problemen. Niettegenstaande zijn beide handelaars best tevreden. “De samenwerking met de aannemer verliep correct. Ze zorgden voor een minimum aan hinder en waren altijd paraat om ons te helpen”, zegt Sophie.

Het ‘d-hotel’ is ook opgetogen dat alles voorbij is. “De omleiding was niet zo duidelijk voor klanten die niet van de streek zijn. De GPS stuurde ze terug richting autosnelweg. Iedereen vond tenslotte de weg naar ons hotel”, zegt de receptioniste van het d-hotel. “Wij zijn tevreden dat de werken voorbij zijn en van het resultaat. Het is nu veiliger.”

Afwerken

Her en der moet men het geheel nog afwerken. Na de herfstvakantie worden er naast de rijbaan nog enkele opritten en delen van het voetpad rondom het kruispunt De Prince afgewerkt. Ondertussen worden de verkeerslichten nog aangesloten. Ze zullen binnen een twee weken ongeveer werken. De groenaanleg is voor het plantseizoen. Dit alles is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden.