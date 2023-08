N391 deels afgesloten in Zwevegem

De N391, ook wel gekend als de omleidingsweg rond Zwevegem, is deels afgesloten tot eind september.

In opdracht van De Watergroep worden langs de N391 in Zwevegem ingrijpende werken uitgevoerd. Deze werken passen in het masterplan waterproductiecentrum De Gavers.

Door de omvang van de werken zal vermoedelijk tot eind september de N391 vanaf de rotonde op de grensscheiding Harelbeke/Zwevegem tot aan de rotonde aan Evolis afgesloten zijn voor alle verkeer. Er is een omleiding voorzien via de Kanaalstraat en zo via de R8 naar de Oudenaardsesteenweg (Cowboy Henk).

Het verkeer in de andere richting op de N391, dus komende vanaf rotonde Evolis, kan wel ongehinderd doorrijden. (GJZ)