‘Missing link’ van Zaubeekstraat wordt grondig vernieuwd

Het stuk van de Zaubeekstraat tussen de Staatsbaan en de Waalstraat in Zulte wordt grondig vernieuwd. Er komt een nieuw wegdek, een verkeersplateau en de straat wordt een fietsstraat. Het gemeentebestuur keurde het plan goed op de gemeenteraad.

Een missing link, zo omschreef schepen van Openbare Werken Sophie Delaere het stuk van de Zaubeekstraat waar de werken op zullen plaatsvinden. “Het is een stukje weg dat er slecht bij ligt, er zijn veel putten en oneffenheden in het wegdek. Dat wordt daarom volledig vernieuwd. Er komt ook een gescheiden rioleringsstelsel. Het voetpad, groenzones en parkeervakken komen allemaal op dezelfde hoogte als de straat.”

“Als de werken afgerond zijn dan wordt dit stuk van de Zaubeekstraat een fietsstraat. Het is deel van een Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) en een belangrijke verbinding tussen scholen en het woongebied in de omgeving. Er is veel verkeer van zwakke weggebruikers. Fietsers zullen er dus voorrang hebben, dit wordt duidelijk aangeduid.”

De werken zijn gepland voor het voorjaar van 2024. De kostprijs is geraamd op 1.431.000 euro waarvan 419.000 voor de gemeente. (JF)