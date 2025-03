Metingen moeten aangeven wie verantwoordelijk is voor verzakkingen en scheuren in de Rollegemkapelsestraat in Sint-Eloois-Winkel

In opdracht van de deskundige aangesteld door de rechtbank Kortrijk vonden er in de drukke Rollegemkapelsestraat tussen Rollegem-Kapelle en Sint-Eloois-Winkel metingen plaats om op zoek te gaan naar de oorzaak van de verzakkingen en scheuren in het wegdek. Eerder legde de rechtbank een gedeelde verantwoordelijkheid bij vooral de aannemer, maar ook bij het studiebureau. “Uit de metingen blijkt dat de dichtheid niet voldoet aan de normen”, zegt burgemeester Bart Dochy (Lijst Burgemeester).

“De verzakkingen en scheuren zouden te wijten zijn aan aan de versteviging van de ondergrond. De verdichting blijkt onvoldoende. In mei wordt het verslag van de deskundige besproken. Het is uiteindelijk de rechtbank die zal moeten oordelen over de schuld.”

De rechtbank stelde in dit aanslepende dossier het studiebureau Jonckheere uit Brugge als deskundige aan. “De deskundige legt daarbij de verantwoordelijkheid voor 92 procent bij de aannemer en voor 8 procent bij het studiebureau”, aldus de burgemeester eerder.

Aanhoudend probleem

In de Rollegemkapelsestraat vonden in de periode 2018-2019 wegen- en rioleringswerken plaats. Aannemer was de firma Devagro met vestigingen in Desselgem en Harelbeke. Vrij snel vertoonde het asfalt op de rechterrijstrook komende vanuit de richting Sint-Eloois-Winkel scheuren. Er is een aanhoudend probleem met verzakkingen in de rijweg.

Het duurt nu al wel erg lang en de verzakkingen worden alsmaar groter en onveiliger. Om veiligheidsreden werd de snelheid in de beschadigde zone verlaagd tot maximum 50 kilometer per uur. De verzakkingen kwamen al meermaals ter sprake tijdens de gemeenteraad.