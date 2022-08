Mercedes Van Volcem wil een veerkrachtig en groen Brugge: Dertig openbare werven dit najaar

Het stadsbestuur investeert dit najaar zwaar om Brugge waterrobuust, veerkrachtiger en groener te maken. Er staan maar liefst dertig werven op stapel. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem zet vooral in op meer bossen, bloemen, bomen en parken. Haar pleintjes- en picknickplan met groene stoelen wordt voortgezet om de stad gezelliger en leefbaar te maken.

Brugge zet komend najaar met zijn voetpadenplan (1,4 miljoen euro) en een totale heraanleg van diverse straten radicaal in op meer groen in de straten, meer ontharding, infiltratie, gevelplanten, bomen in de voortuin en gescheiden rioleringsstelsel om zo wijken tegen hevige regenvallen te beschermen.

“Een andere uitdaging is de droogte. We vangen hemelwater op, maar moeten de komende jaren meer inzetten op natte natuur, waterbuffers. Als er teveel water is, moet het water weg kunnen en als er te weinig is zoals nu moeten we investeren in waterbuffering. Liefst zou ik van elke straat een tuinstraat maken, waar bloemen en bomen de straat opfleuren”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

In de binnenstad komen de Calvariebergstraat, het pleintje aan ’s Gravenhof, stukken in de Ganzenstraat, de Diamantslijperstraat (Pandreitje) en het Oosterlingenplein aan bod. Het kostenplaatje van de onthardingen en groene aanplantingen bedraagt 232.000 euro. De werken in de Katelijnestraat, met Mariabrug, Sint-Jorisstraat en Vlamingdam, worden uiteraard voortgezet.

De Singel en Buiten Boeverievest worden heraangelegd (905.000 euro). De vesten krijgen nieuwe dolomietpaden (2,5 miljoen euro). Ook de omgeving rond de Sint-Annakerk wordt grondig aangepakt: grote regenwaterputten worden gevuld van het dak van de kerk voor de groendienst. De Steenstraat en Zuidzandstraat zullen een stuk onthard worden zodat er meer groen komt in de winkelstraten.

Ook deelgemeenten

Na deze werken komt de Julius Maurits Sabbestraat aan de beurt, de plannen voor de Ridderstraat, Boomgaardstraat, Sint-Jansstraat, Molenmeers en Leffingestraat liggen klaar. “Ze zullen een gescheiden stelsel krijgen, wat belangrijk is voor het water in de reien en de beheersing van hevige regenbuien”, zegt Van Volcem. De Langerei en Potterierei zijn voor de volgende legislatuur, die plannen worden opgemaakt in 2024 en 2025.

Voor de deelgemeenten heeft Brugge vijf grote dossiers ingediend, waarbij de Stad subsidiëring krijgt van de VMM om waterrobuuste wijken te maken. Het gaat in Sint-Andries om de omgeving van de oude Sint-Annadreef, de Bremlaan, de wijk Blijmare en van Leeg tot Zand.

In Assebroek wordt ingezet op de Bloemenwijk, in Sint-Kruis worden de negen straten van het Dampoortkwartier de komende twee jaar aangepakt en zijn de werken in de Prins Leopoldstraat gestart. In Sint-Michiels gaat het om wijkpark Ten Boomgaarde. In Koolkerke zijn de werken bezig aan het Vaartbekepark en zal ook de Brugse Steenweg verder vernieuwd worden. In Zeebrugge worden de omgeving rond de markt en het Park Knaepen heraangelegd.

Concreet staan er de komende maanden dertig werven op stapel. “De werken worden allemaal goed gespreid en worden gecoördineerd vanuit de politie. Zij bekijken wanneer bepaalde werken kunnen en wanneer niet zodat er steeds doorstroming mogelijk is”, stelt de schepen.

Twee nieuwe parken

Naast de al eerder genoemde werken komen er twee parken bij: Steevens in Sint-Kruis (850.000 euro) en Katelijnepark in Assebroek (400.000 euro). Maar er is ook de heraanleg van bestaande parken: het Albertpark (nu de parkinguitbreiding eindelijk klaar is) en het Minnewaterpark (662.000 euro). Het bos van Beisbroek wordt ook nog uitgebreid met 7 hectare, na vrijgave van gronden.