Menokkeruiterpad is voor de tweede keer vernieuwd: “Ruim de helft is onverhard”

Manege De Cloche op de Voorhoek in Geluwe is de startplaats van de vernieuwde Menokkeruiterroute. Op de parking staat er een infobord. Op 1 mei 1990 was er aan café De Macote de officiële opening van de Menokkeruiterroute waaraan uitbater André Verhaeghe grote verdiensten had. In 2012 werd de route hertekend en is nu voor de tweede maal vernieuwd.

“De opeenvolgende stadsbesturen waren zeker paardvriendelijk en dat zijn we nog steeds”, zegt schepen van Sport Geert Bossuyt (Vooruit). “Dat had gunstige gevolgen. De onverharde wegen in Wervik zijn steeds gevaloriseerd geweest en zeker door het huidige bestuur. Door de medewerking van Westtoer genoten de onverharde wegen in onze stad een bescherming die ze in andere gemeenten misten. Bij de hertekening van de ruiterroute in 2006 werd toen op het parcours maar liefst 1,7 km onverhard ingenomen. Dit voornamelijk langs de Leie en een strook langs de expresweg N58”, aldus schepen Bossuyt.

“Onze stad kan op vandaag dan ook bogen op een rijk areaal van onverharde wegen waar ook andere sporten en recreanten van genieten. Zoals wandelaars, lopers, mountain- en gravelbikers. Een jaar voor de coronacrisis kregen we de melding dat Westtoer niet langer zou instaan voor de opvolging van de ruiterroutes en dit zou worden overgedragen naar Sport Vlaanderen. We kregen toen te horen dat de ruiterroute minimaal uit 60 procent onverharde wegen zou moeten bestaan of dat het behoud ervan anders moeilijk zou worden. Vermits we toch een traditie hebben met de paardensport en met De Cloche een manege hebben op ons grondgebied zijn we van start gegaan in samenwerking met de vrijwilligers van de paardensport, de wandelclub, vrijwilligers en tijdens de coronacrisis heel wat stadspersoneel. Er werd een inventaris gemaakt van alle trage wegen en de toegankelijkheid ervan. We lieten ons begeleiden door de vzw Trage Wegen die een enorme meerwaarde was in deze opdracht.”

De nieuwe route bestaat uit twee lussen. De eerste lus is enkel toegankelijk voor ruiters, met een afstand van 12,97 kilometer waarvan 8,22 kilometer onverhard. Of maar liefst 63,5 procent. De tweede lus gaat richting Kruiseke en is zowel voor ruiters en menners. De afstand bedraagt 21,76 kilometer waarvan 14,26 kilometer onverhard. Of 65,5 procent.”

Protest

Er was flink wat ongenoegen van de landbouwers en eigenaars langs de N58 die grond over een breedte van vier meter moesten inleveren. Destijds werd dat deel onteigend om ooit viervaks te worden en daarvoor werden de eigenaars ook vergoed. Al die jaren konden ze die breedte van vier meter ook gratis gebruiken.

“Het eerste gesprek in het stadhuis met de eigenaars was niet min. We zijn er uiteindelijk geraakt. Een deel van de tweede lus kunnen we nog niet gebruiken omdat iemand daar dwars ligt”, zegt Geert Bossuyt. “Na onderhandelingen en overlegmomenten is het Menokkeruiterpad opnieuw opgefrist en in zijn waarde hersteld”, aldus burgemeester Youro Casier (Vooruit).

Voor manege De Cloche is de startplaats en het Menokkeruiterpad alvast een meerwaarde. “Veel mensen die hier voor hun paard een box huren zijn niet van de streek en krijgen nu de gelegenheid om die route af te leggen”, zegt zaakvoerder Niels Mollen. “We gaan zelf regelmatig naar het Bulskampveld en het is nu wel tof dat we dat hier kunnen doen.”

Horeca

“Een pluspunt is ook de horeca onderweg. Onder meer café Het Visputje, T Erfgoed en Wijndomein Ravenstein in Kruiseke, ‘t Zwaanhof in Komen-ten Brielen en in Geluwe de bioboerderij en de hoeve Geluwebroek.”

Steve Petit en Andy Serroen zijn de peters van het Menokkeruiterpad. Waar er iets mis is, zullen ze melden. “Zodat de route kwalitatief altijd in orde is”, zegt Jesse Clarysse van Sport Vlaanderen. “Vroeger lag de klemtoon meer op toerisme, nu gaat het om een combinatie van toerisme en sport. Na de overdracht door Westtoer is dit in onze provincie trouwens de eerste volledig nieuwe route die open gaat.” (EDB)