Mellestraat in Heule eind april weer open voor verkeer

Na heel wat maanden van gesakker en gejammer is de heropening van de Mellestraat en Sint-Katharinastraat in zicht. Schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit) laat weten dat de werken op schema zitten en enkel overmacht een opening eind april in de weg kan staan. De werken zorgden voor heel wat hinder omdat er gelijktijdig gewerkt werd in de Zeger van Heulestraat. Heulenaars moesten zich daardoor, letterlijk en figuurlijk, in bochten wringen.

De werken in de Mellestraat en Sint-Katharinastraat kaderen binnen een grote vernieuwingsoperatie van de ruime omgeving rond de R8 in Heule. Beide straten krijgen nieuwe rioleringen, rijwegen, voet- en fietspaden en verkeersplateaus. Die oplapwerken zijn broodnodig. De staat van de wegen deed vaak denken aan de kasseistroken van Parijs-Roubaix en de fietspaden hadden veel weg van de spreekwoordelijke ‘moordstrookjes’. Eind april zouden alle werken afgerond zijn en gaat de Mellestraat weer open voor alle verkeer.

Ook de andere werf, in de Roeselaarsestraat, duikt de laatste fase in. Tegen het einde van april zouden de belangrijkste werken achter de rug moeten zijn en is er weer vlotte passage mogelijk.