Meerdere wegenwerken in Koekelare: “Vier projecten om het water beter te kunnen zuiveren”

Momenteel zijn in Koekelare twee grote rioleringsprojecten in uitvoering. Het doel is het afvalwater en regenwater te scheiden.

“Het afvalwater wordt aangesloten op een zuiveringsstation, terwijl hemelwater langs grachten en waterlopen wordt afgevoerd. Ook op private percelen langs het traject is een scheiding nodig, een proces dat ‘private afkoppeling’ heet. Bij regenwater wordt ingezet op infiltratie, buffering en vertraagde afvoer met ontharding, groenzones, infiltrerende verhardingen en bredere grachten”, licht Bart Inghelbrecht, diensthoofd technische dienst, toe.

Bijna afgerond

Het project in de Oostmeetstraat, Catstraat en Lekestraat is bijna afgerond. Na Nieuwjaar wordt het laatste stuk van de Lekestraat vernieuwd. Het afvalwater wordt afgevoerd naar het zuiveringsstation aan de Moerestraat; het regenwater wordt aangesloten op waterlopen. Het gemeentebestuur vernieuwt ook de weg en nutsvoorzieningen en legt een veilig fietspad aan in samenwerking met de provincie. De doortocht tussen Koekelare en Leke wordt tegen de paasvakantie verwacht, afhankelijk van het weer.

Een tweede lopend project betreft de rioleringen in de Sterrestraat, zijstraten en Hoogkwartier. Fluvius en Aquafin vernieuwen hier de riolen en de gemeente de wegen en nutsvoorzieningen. De eerste helft van de riolen is geplaatst; vanaf februari wordt richting het centrum gewerkt. De zijstraten en het Hoogkwartier volgen in de loop van 2025. Het project wordt naar verwachting begin 2026 afgerond.

Op de planning staat ook de Veldstraat. Ontwerpplannen worden binnenkort voorgesteld. De werken starten na de heropening van de Sterrestraat en worden verwacht in de tweede helft van 2026.

Zuiveringsstation

Een ander toekomstig project omvat een gescheiden rioleringsstelsel in Bovekerke (Noordstraat, Moscou, Middelstraat en Populiereweg). Het afvalwater van Bovekerke en Moscou wordt aangesloten op een nieuw zuiveringsstation aan de Vladslostraat, om de Bovekerkeplaatsbeek schoon te maken. De startdatum hangt af van de bouw van dit station, met uitvoering gepland voor de eerste helft van 2027. “Na deze vier projecten zal 80% van het afvalwater in Koekelare gezuiverd worden voor lozing”, besluit Bart.