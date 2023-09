Maar liefst 12 kilometer omrijden door rioleringswerken in Bulskamp: “Stadsbestuur niet te vinden voor ons alternatief”

Over de geplande rioleringswerken niets dan lof in Bulskamp, bij Veurne, maar dat de bewoners daardoor liefst 12 kilometer moeten omrijden vinden ze minder leuk. “Ons dorp wordt gewurgd”, klinken de handelaars boos. “En er is nochtans een oplossing, maar het stadsbestuur heeft er geen oren naar.” Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) laat zich niet intimideren. “Bulskamp blijft perfect toegankelijk.” Maar wat als er dringende hulp nodig is?

Wegenwerken

Even schetsen. Bulskamp is een klein maar levendig dorp met een woonzorgcentrum, school, een zevental middenstanders en een sportsite. Er wonen een 600-tal mensen. In maart startten er werken in de Pastorijweg, die zouden binnenkort afgerond moeten zijn. Op 4 september ging de Bulskampstraat, net voor de dorpskern, helemaal dicht voor rioleringswerken. Gevolg? Het dorp kan je, via een omweg van één kilometer, inrijden via de Presendestraat. Wil je van Bulskamp terug naar Veurne dan is dat andere koek omdat afgelopen maandag een nieuwe fase is ingegaan van de heraanleg van de gewestweg N8. Concreet betekent dat een omweg van liefst 12 kilometer. Chauffeurs rijden via de Boonakkerstraat naar de Gouden-Hoofdstraat, maar moeten daar verplicht naar rechts richting de tijdelijk gearceerde rotonde bij de Nieuwe Herberg in Alveringem. Daar maken ze dan een U-bocht en rijden via een pas aangelegde ventweg naar Veurne. De rioleringswerken in de Bulskampstraat zullen zeker een half jaar duren.

Handelaars klagen

De handelaars, de school, het woonzorgcentrum, de bond van de gepensioneerden, thuisverpleging en de plaatselijke voetbalclub hebben een gezamenlijke brief geschreven naar het stadsbestuur. Daarin stellen ze voor om, van zodra de Pastorijweg is afgewerkt, het verkeer langs daar het dorp te laten uitrijden. Dat ziet Veurns burgemeester Peter Roose niet zitten. “Dat zou veel te gevaarlijk zijn voor de fietsers die we langs daar willen laten rijden. Nu moeten die voorlopig, met de fiets aan de hand, door de werfzone in de Bulskampstraat.”

“Niet akkoord”, klinkt het bij de middenstand. “Maak van de Pastorijweg dan tijdelijk een fietsstraat. Beter achter een fiets rijden, dan 12 kilometer omrijden.” Maar ook daarvoor is de burgervader niet te vinden.

De omleiding geldt ook voor de hulpdiensten. Zondag was er nog een incident in een serviceflat waarbij de ambulancier blijkbaar niet wist dat de Bulskampstraat was afgesloten. De hulpverlener ploeterde te voet door de werf terwijl de ambulancier moest omrijden vooraleer hij ter plekke was. “Nochtans is alles netjes doorgegeven. We laten onderzoeken waar het is het fout gelopen”, reageert Roose nog. “De hulpdiensten kunnen vlot Bulskamp bereiken om de patiënt te stabiliseren. Dan moeten ook zij inderdaad die omleiding volgen, maar dat is geen probleem. Ook vanuit Lo-Reninge en Alveringem moet dezelfde ventweg gevolgd worden.”

Leegloop

Intussen ziet de lokale middenstand het dorp leeglopen. “Ik heb anders meer dan 70 klanten per dag, nu zie ik er nauwelijks,” reageert apotheker Dirk. “Veel mensen komen van de nabijgelegen dorpen Beauvoorde en Houtem, maar zien de verbinding met Bulskamp nu als een doodlopende straat.”

De bloemist verhuist in het weekend van 30 september en 1 oktober tijdelijk naar de Gapaard 6 omdat het tijdens de werken niet leefbaar is. Vrijdag 6 oktober doet Inge daar open. Joke van bakkerij Deconinck zucht: “Wij moeten het vooral hebben van ‘de passage’, maar nu is er geen doorgaand verkeer meer mogelijk. Mijn fleximedewerker moet daardoor noodgedwongen niet meer wekelijks, maar slechts om de twee weken komen. In het weekend doen de klanten graag wat meer moeite om tot bij ons te komen.” Hetzelfde horen we bij horeca-uitbater Nick van ’t Nieuw Bulskamp. “Het fietstoerisme is een belangrijke bron van inkomsten die grotendeels wegvalt. Ook klanten uit Veurne zien we niet meer zo vaak. Hoe zou jezelf zijn als je zoveel kilometer moet omrijden?”

“Wie in het dorp wil zijn, kan er nog steeds geraken. Rioleringswerken nemen nu éénmaal tijd in beslag. Voor mij primeert de veiligheid. We veranderen dus niets aan de omleiding”, benadrukt de burgemeester nog.

Ook bewoners maken zich zorgen

Niet alleen de ondernemers maken zich zorgen, ook de dorpsbewoners zelf. Annelies Gunst woont in de Sint-Bertinusstraat. “Mijn twee kinderen van 15 en 16 jaar fietsen via de Pastorijweg naar school en toch volg ik de handelaars in hun vraag om ook automobilisten langs daar te laten rijden. Voer er éénrichtingsverkeer in naar Veurne en het probleem is opgelost. Fietsers en chauffeurs rijden in de dorpskern ook door elkaar.”

“Het omrijden is één iets, ik maak me meer zorgen over mocht ik de hulpdiensten nodig hebben. Die geraken hier wel als ze weten dat ze via de Presendestraat moeten rijden, maar tegen dat ze in het ziekenhuis zijn duurt het veel langer. Bovendien kan je op de ventweg naar Veurne nauwelijks uitwijken voor de ambulance of brandweer.”

Brandweer Westhoek is duidelijk

Kristof Louagie, woordvoerder van de Brandweer Westhoek verduidelijkt: “De noodcentrale 112 roept steeds de dichtstbijzijnde brandweer op bij een interventie. Ze houdt daarbij rekening met mogelijke omleidingsroutes. Eens ter plaatse stabiliseren we de patiënt vooraleer we die transporteren. Ook wij moeten met onze voertuigen de verkeersregels volgen.”

“Ik raad automobilisten aan om rustig te blijven als ze sirenes horen. Het is niet de bedoeling dat ze zich vastrijden naast de ventweg. Ze kunnen vlot blijven doorrijden en van zodra ze een veilige uitwijkmogelijkheid hebben gaan ze aan de kant.” (GUS)