Maandag starten grondige wegenwerken in Marioloopsesteenweg

Maandag starten in Tielt de werken in de Marialoopsesteenweg. Zowel de rijweg, als het fietspad wordt er aangepakt tot aan de gemeentegrens met Marialoop. Doordat de werken aan de Wakkensesteenweg richting de Ginste nog niet afgerond zijn, worden de werken aan de Marialoopsesteenweg wel opgesplitst in twee delen.

“Qua omleidingen is het immers onmogelijk om ze in één keer uit te voeren als ook de Wakkensesteenweg tot aan de Ginste afgesloten is”, duidt schepen van Openbare Werken Joris Vande Vyvere (CD&V).

“Maar tegelijkertijd is het wel hoognodig dat de Marialoopsesteenweg aangepakt wordt. Zowel de rijweg, als het fietspad zijn immers in erg slechte staat. Zo heeft het ‘moordstrookje’ tussen de rijweg en het fietspad op bepaalde plekken een hoogteverschil van zes centimeter. Als je daar van het fietspad af geraakt, kan je dan ook lelijk vallen.”

“Daarom werd beslist om de werken aan de Marialoopsesteenweg op te splitsen.” Zo zal er in de eerste fase enkel gewerkt worden tussen de Ten Hovestraat en de Seyntexlaan. Daarvoor kan er als omleiding gemakkelijk een blokje omgereden worden. Voor de tweede fase wordt gewacht tot de werken langs de Wakkensesteenweg erop zitten.

“Op die manier kunnen we de Wakkensesteenweg als omleidingstracé gebruiken.” Het is de bedoeling dat die werken tegen eind april afgerond zijn. “Al kan zo’n project altijd vertraging oplopen”, beseft de schepen. “Maar sowieso wachten we met de tweede fase tot die werken klaar zijn.” De stad hoopt dat het volledige tracé tegen juli afgewerkt is. Al zijn ze daarvoor dus afhankelijk van de werken langs de Wakkensesteenweg.

