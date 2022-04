Luipaardpad én Luipaardstraat moeten regionale fietsverbinding versterken

Het Luipaardpad is als verkeersveilige fietsverbinding vernieuwd door Stad Harelbeke en Stad Kortrijk.

Het pad bevindt zich op de grens van Harelbeke en Kortrijk en vormt zo een belangrijke fietsverbinding tussen de twee steden. De weg, zo’n 360 meter lang, bevond zich in slechte staat en was aan vernieuwing toe. Stad Harelbeke en Stad Kortrijk sloten een samenwerkingsovereenkomst af om de fietsverbinding kwalitatief her in te richten.

Zo wordt verder gewerkt aan het fietsnetwerk dat verbinding maakt met de fietssnelweg van het Guldensporenpad, bedrijventerrein Evolis, Harelbeke en Zwevegem. Het project kost 101.785 euro waarvan Kortrijk ruim 53.230 euro betaalt en Harelbeke 48.555 euro.