Lokaal bestuur nodigt Pannenaars uit op infomarkt rond ‘De Zeelaan, hart van De Panne’

De toekomst van de Zeelaan ziet er rooskleurig uit… Onder de slagzin ‘De Zeelaan, het hart van De Panne’ worden de ontwerpplannen om van deze straat een aantrekkelijke, veilige boulevard te maken, eindelijk geconcretiseerd.

Al jaren ergert iedereen zich aan de gevaarlijke tegels, die loskomen en glad zijn bij nat weer. Dat was de aanleiding voor renovatiewerken, maar ook een ideaal moment om na te denken over de volledige herinrichting.

Schepen Wim Janssens: “We werken vanuit de ideeën van bewoners, handelaars en horeca-uitbaters in de Zeelaan. Een eerste initiatief kwam enkele weken geleden. Een groep zogenaamde ‘Meedenkers’ ging aan de slag, begeleid door externe deskundigen. De groep was samengesteld uit zowel leden van gemeentelijke adviesraden, winkeliers en bewoners van de straat. Tijdens een wandeling door de straat en een nabespreking wisselden de Meedenkers heel wat ideeën uit. Op basis van de input van de Meedenkers gingen de ontwerpers aan de slag om de nieuwe Zeelaan uit te tekenen.”

Bij de vernieuwing van de Zeelaan moeten veel knopen worden doorgehakt. Dit gaat van de keuze van de soort tegels tot de inrichting met vuilnisbakken, fietsenstallingen, enz. Ook parkeren en de veiligheid van voetgangers en fietsers wordt onder de loep genomen. De terrassen worden besproken maar ook de afwerking met groen. En het gaat ook over kunst en erfgoed.

Burgemeester Bram Degrieck: “De eerste concepttekeningen van de ontwerpers zullen te zien zijn op een infomarkt voor alle geïnteresseerde burgers. Ook dan krijgt iedereen nog de kans om zijn of haar mening te delen. In juni worden de definitieve plannen goedgekeurd door de gemeenteraad en in het najaar starten de werken.”

Wim Janssens legt uit: “Voor de infomarkt moeten de mensen reserveren, ieder uur start een groep die zal begeleid worden door de ontwerpers en onze mensen. Ze bekijken de krijtlijnen die bepaald werden door de Meedenkersgroep, eerdere bevragingen en het lokaal bestuur. De ontwerpers zullen de eerste tekeningen tonen waarin die krijtlijnen toegepast worden. De bezoeker van de infomarkt kan in deze tussenstap in het ontwerpproces zijn of haar zeg doen. Dit is behoorlijk uniek! Meestal komt men met een volledig voorontwerp en kan er niet meegedacht worden. Na deze infomarkt zal het vlug gaan. We willen naar de gemeenteraad van juni gaan met een volledig ontwerp en meetstaten.”

“We zochten materialen die passen bij de look en feel die we creëren in de Dumontwijk. De zandtinten met wat kleuraccenten. En… niet glad, duurzaam en betaalbaar! Daarom kijken we nu vooral naar betonproducten waarbij we de granulaten (de steentjes in het beton die het mooi maken) zelf kiezen en de ruwbouw van het oppervlak zelf kunnen bepalen. Daarvoor hebben we al stalen laten maken bij een grote fabrikant. En ik heb er net nog gaan halen in een fabriek in Nederland die we op de infomarkt zullen tonen!’

Over het project wordt ruim gecommuniceerd. In de straat door middel van infozuilen, in het infoblad ‘De Panne Leeft’, de (digitale) nieuwsbrief, op sociale media en op het digitale participatieplatform ‘Wijsneuzen’. Iedereen is welkom op de infomarkt op dinsdag 25 april van 14 tot 20 uur. Om van praktische redenen is inschrijven nodig via www.depanne.be/zeelaan of tel. 058 42 89 33.