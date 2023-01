Lokaal Bestuur kiest voor ontharding in de Dumontwijk: “Waterinsijpeling verbeteren”

Het dossier om de historische Dumontwijk in De Panne in zijn oude glorie te herstellen heeft menig politicus al zweet, bloed en tranen gekost, want het sleepte meerdere legislaturen aan. Het huidige bestuur is er echter in geslaagd om heikele knopen door te hakken en in 2021 zijn eindelijk de ingrijpende werken gestart die wegdek, rioleringen en nutsvoorzieningen in de hele wijk gefaseerd onder handen nemen. Een belangrijk element daarbij is dat er sterk wordt ingezet op ontharding.

Jarenlang werd de Dumontwijk bij hevige regenval getroffen door waterlast en overstromingen. Want het grote probleem zat er vooral onder de grond. “Daarom hebben we beslist om sterk in te zetten op ontharding”, zegt schepen Wim Janssens. “Dat betekent dat we asfalt, klinkers en andere harde materie wegnemen, zodat er ruimte vrijkomt voor meer natuur. Het hemelwater kan dan makkelijker in de grond dringen, het grondwater blijft beter op peil, bomen kunnen hun haarwortels vochtiger houden en daardoor wordt ontzilting tegengegaan. Er wordt 11.184 vierkante meter verharding uitgebroken en slechts 9.273 vierkante meter opnieuw verhard. Dat is een vermindering van meer dan 17 procent. Daardoor worden er in de Dumontwijk ook 1.911 vierkante meter meer groene zones vrijgegeven voor waterinsijpeling en om de biodiversiteit te helpen. Studies tonen aan dat tussen 70 en 85 procent van de insecten in natuurgebieden verdwenen zijn in vergelijking met twee decennia geleden. Elke vierkante meter ontharding houdt deze evolutie tegen!”

De verharding wordt met meer dan 17 procent verminderd

Antiparkeerpalen

“In de Dumontwijk werden de bermen de voorbije jaren gebruikt om te parkeren. Auto’s hebben de bermen dus vele jaren aangedamd, wat de infiltratie moeilijker maakte en de groei van diverse grassen en bloemen tegenhield. In de vernieuwde Dumontwijk zullen antiparkeerpalen geplaatst worden in de bermen. De kwaliteit van het niet verharde deel zal de komende jaren grote sprongen kunnen nemen, ook omdat er bloemen en bomen geplant zullen worden. We hebben gekozen voor wilgen, een inheemse boomsoort met de hoogste biodiversiteitswaarde.” Hemelwater dat op de nieuwe verharding valt, zal de tijd krijgen om in de grond te sijpelen. Enerzijds door de waterdoorlaatbaarheid van de voegen tussen de kleiklinkers en de gebruikte afwateringsmethode in de fundering, anderzijds door de nieuw aangelegde infiltratierioleringen. “Er is uiteraard voorzien om bij overschrijding van de capaciteit van de infiltratierioleringen het hemelwater versneld te laten afvloeien en overstromingen te vermijden. Dit is geen ontharding in strikte zin, maar komt wel tegemoet aan de verwachtingen”, aldus de schepen.