Lijnbussen rijden door te hoog wegdek in eenrichting op vernieuwde Panoramarotonde in Kortrijk

Er is een foutje geslopen in de verhoging van het asfalt bij de vernieuwde Panoramarotonde in Kortrijk. “Wij moeten inderdaad vaststellen dat de rotonde verkeerd aangelegd is. De drempels zijn te hoog voor de bussen”, aldus projectleider Joëlle François (NMBS). De bussen rijden voorlopig om richting station, maar kunnen wel van het station naar de Minister Tacklaan en de Aalbeeksesteenweg. De chauffeurs mogen er maximum 15 km/u te rijden.

De eerste week van juli gaat de rotonde Panorama weer open voor het verkeer. De belijning in de Minister Tacklaan en de signalisatie worden nog tegen de opening bijgestuurd.

Verhoging in het asfalt

Maar door een hoogteverschil van het nieuwe wegdek in de aansluitingen van de Minister Tacklaan en de Aalbeeksesteenweg op de tunnel blijven de bussen van De Lijn haperen aan een verhoging in het asfalt.

“Dat stelt ons dus voor een paar problemen omdat de grote bussen daar niet goed kunnen draaien omdat dat slijtage of problemen aan de onderzijde veroorzaakt”, zegt Frederik Wittock, woordvoerder van De Lijn.

Tijdelijke maatregelen

“We hebben nu een paar tijdelijke maatregelen genomen. Van de stelplaats naar het station is een stukje dat we in omleiding doen, maar van het station naar de stelplaats rijden we wel. Daar is de instructie gegeven aan de chauffeurs om dat aan maximum 10 à 15 kilometer per uur te doen. Dit om potentiële slijtage te vermijden.”

Dit is echter maar tijdelijk. Gisteren was er een overleg met Stad Kortrijk om nog voor het bouwverlof een noodingreep te doen.

“De drempel zal waarschijnlijk verlaagd worden met koude asfaltering. De tussentijdse oplossing zal ervoor zorgen dat de wijk waar de omleiding plaatsvindt minder belast wordt en de doorstroming van de bussen toch iets sneller kan.” Na het bouwverlof zal de aannemer de grondige bijkomende werken uitvoeren.