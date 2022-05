Lichte verkeershinder door werken in Henri Lebbestraat en Karmeldreef

In de week van 30 mei zal men lokaal moeten omrijden wegens verkeershinder in de Henri Lebbestraat en Karmeldreef in Waregem.

Op maandag 30 mei komt er een mobiele kraan op de rijweg in de Henri Lebbestraat tussen de Driekoningenstraat en de Zuiderlaan, en dat tussen 9 en 16 uur. Verkeer van de Zuiderlaan richting Driekoningenstraat zal overdag niet mogelijk zijn. De aannemer voorziet een omleiding via de Zuiderlaan, Jozef Duthoystraat en de Driekoningenstraat.

Op woensdag 1 en donderdag 2 juni worden er wegenwerken uitgevoerd in de Karmeldreef. Dan zal er twee dagen lang geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. De verantwoordelijke diensten voorzien een omleiding in beide rijrichtingen via de Bergstraat, Bessemstraat en de Galgestraat.

Meer info via verkeer@waregem.be of via 056-62.12.77.