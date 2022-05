Lena Joye (New Penelope) al sinds 1988 in de Vijfwegenstraat: “Veel handelaars zien komen, maar ook gaan”

De Vijfwegenstraat in Emelgem wordt op vrijdag 13 mei feestelijk geopend. Lena Joye baat al er al bijna vier decennia New Penelop uit en zag het handelsleven in al die jaren heel wat veranderen. “De nieuwe straat oogt mooi, maar hadden toch wat meer parkeergelegenheid voor de deur mogen hebben.”

New Penelop is een begrip in Emelgem. Lena Joye is al sinds 1984 het gezicht van de zaak in Emelgem. “We zijn gestart in de Prinsessestraat. We namen de winkel Paternoster over, die werd toen gerund door de ouders van burgemeester Bert Maertens. Die winkel maakte ook deel uit van een keten die Penelop heette en hier in de regio meerdere vestigingen had. Toen die keten ophield, zijn er enkele zaken doorgegaan. Wij hebben onze naam licht aangepast naar New Penelop, in Ingelmunster had je bijvoorbeeld nog ‘t Penelopke. In 1988 zijn we naar de Vijfwegenstraat verhuisd omdat er toen wegenwerken waren in de Prinsessestraat. Voor ons zat hier in dit pand een gleierswinkel van Decru, je kent wel zo’n zaak waar je bijvoorbeeld een zilveren schaal kon gaan kopen om cadeau te doen op een huwelijksfeest. Maar van de handelaars die hier toen al aanwezig waren, zijn er eigenlijk geen meer over gebleven. Behalve de onze dan.”

We hebben klanten die ons al jarenlang trouw zijn

De Vijfwegenstraat was in 1988 nog een levendige straat.

“Nu zijn er ook wel nog wat handelaars natuurlijk, maar in de straat is hier nog een videotheek geweest, een beenhouwer, een kledingzaak, een bank… Café Lion d’Or huisde hier nog en ‘t Kroegske is nu ingepalmd door het Life Danscenter. We hebben hier dus heel wat zien veranderen, zaken kwamen en gingen.”

Na corona volgden de wegenwerken. Moeilijke tijden achter de rug allicht?

“We waren eerst verplicht gesloten, daarna mochten we open, maar mocht ik enkel naaigerief verkopen. Dat is een specialisatie van ons, maar dat maakt natuurlijk niet het grootste deel van onze omzet uit. Mercerie noemt men dat. We hebben wel wat klanten die naaicursussen volgen in de avondschool en die hier bij ons langs komen. Maar we verkopen mode-artikelen en zijn bekend om onze panty’s. Vroeger was het hier in deze tijd van het jaar een drukte vanjewelste, de dames die nog panty’s nodig hadden om naar een communie te gaan hielden hier snel nog eens halt. We hebben ook onze openingsuren aangepast. Op zondag, maandag en donderdag zijn we gesloten, de andere dagen zijn we open van 13.30 tot 18 uur. Ook onze retouches hebben we laten vallen, omdat we die dame in corona niet aan het werk konden houden.”

Er was corona en dan volgden de wegenwerken.

“Nog voor de echte wegenwerken begonnen werd hier het trottoir herhaaldelijke keren open gegooid. Je kon hier wel nog passeren met de wagen, maar de winkel was moeilijk bereikbaar. En toen volgden nog de wegenwerken zelf.”

Hoe lang denk je nog door te gaan?

“Dat is moeilijk te zeggen. We zijn nu opnieuw open gegaan, met aangepaste openingsuren. We zullen ook wat moeten afwachten wat het brengt. Het is ook niet eenvoudig meer, de jeugd bestelt meer en meer online. Maar we hebben gelukkig ook nog klanten die ons al jarenlang trouw zijn.”

Vrijdag wordt de straat feestelijk geopend. Ga je er naar toe?

“Zeker en vast. De straat oogt mooi, maar er mocht misschien nog wat meer parkeergelegenheid voorzien zijn. De mensen die hier wonen hebben vaak geen garage en moeten ook ergens hun auto’s kwijt. Hier voor de deur zijn slechts enkele parkeerplaatsen. Misschien vragen we best eens aan de burgemeester een plaats voor kortparkeren in te richten.”

Wie is Lena Joye Privé Lena (66) is getrouwd met Rudy Carette. De ouders van Sandrien (46) en Cedric (40) en de grootouders van Cérise en Imaani, Niene en Tibe. Ze wonen bij de winkel in de Vijfwegenstraat 22. Opleiding en loopbaan Lena liep school in Rumbeke tot haar 14de, ging daarna in een bakkerij als winkelbediende aan de slag en startte in 1984 haar eigen zaak die ze nu nog runt. Vrije tijd Een boek lezen, wandelen en een terrasje doen.