Langverwachte heraanleg Deinsesteenweg ten vroegste voor 2025

De Deinsesteenweg zal ten vroegste in 2025 heraangelegd worden. Volgens Filip Demey van het gelijknamige studiebureau, die maandagavond aan de Tieltse gemeenteraadsleden een update gaf over het dossier, zal geprobeerd worden om de vergunningen voor 1 januari 2025 aan te vragen, want na die datum gaat er een nieuwe regel in voege waardoor er meer grond voor waterbuffering nodig is.

Het wegdek van de Deinsesteenweg is al langer in slechte staat en de fietsers moeten het stellen met smalle, onafgescheiden fietspaden. Het Agentschap Wegen en Verkeer en Aquafin kondigden in 2019 al aan dat de volledige rijweg vernieuwd zou worden, inclusief rioleringen. Er werd ook budget vrijgemaakt voor een heraanleg, maar vier jaar later is er weinig veranderd. Nochtans maakte het schepencollege zich in 2020 nog sterk dat de gewestweg voor 2025 heraangelegd zou kunnen worden. Maar die vlieger gaat dus niet op. Zo moet er nog onderhandeld worden met de eigenaars van de aanpalende gronden om ruimte te creëren voor de fietspaden. Het dossier liep vertraging op door corona, maar het studiebureau dat destijds aangesteld werd beet ook de tanden stuk op het afvoeren van regenwater op de glooiende weg. Dat bleek maandag tijdens de gemeenteraadscommissie infrastructuur.

Brede fietspaden

Bedoeling is om over de volledige lengte van de weg, tot aan de provinciegrens, vrijliggende fietspaden van twee meter breed (eerder was dat 1,75 meter, maar die nieuwe breedte wordt voorgeschreven door het nieuwe fietsvademecum). Die zouden komen op de plaats waar nu nog grachten liggen. De grachten zouden dan opgeschoven worden richting landbouwgebied. En daar zijn grondverwervingen voor nodig, maar die liepen vertraging op door de moeilijke waterproblematiek in dit dossier. “Achter de schermen wordt wel degelijk hard gewerkt”, aldus Demey. “Water moet zoveel mogelijk ter plaatse kunnen infiltreren. De hoeveelheid water dat naar de beken vloeit mag niet stijgen ten opzichte van vandaag, maar door de fietspaden zitten we wel met extra verharding. Een moeilijke oefening, zeker omdat de Deinsesteenweg een glooiende weg is waar het water snel wegstroomt. Dat heeft ons erg veel tijd en studiewerk gekost, waardoor alles toch met zes maanden vertraagd werd.”

Regels zijn strenger geworden

Om daar een mouw aan te passen is het studiebureau van plan om verschillende nieuwe kleine bufferbekkens aan te leggen in de laagste delen van de Deinsesteenweg. “Bijkomende uitdaging is dat er op 1 januari 2025 een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening in voege gaat waardoor de benodigde infiltratieoppervlakte nog groter wordt. En dat betekent dat we nóg meer grond zullen moeten verwerven. We hebben er lang over nagedacht, maar we gaan er alles aan doen om tegen die datum de nodige vergunningen aan te vragen. Nog dit jaar moet het grondverwervingsplan klaar zijn en gaan we alle betrokkenen informeren, zodat we richting 2025 snel kunnen schakelen.” (SV)