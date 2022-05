Langverwacht herstel van Oerenstraat in Alveringem van start

Aannemer Degro begint vandaag aan het grondig herstel van de compleet versleten Oerenstraat in Alveringem. Omdat het om uitgebreide en dus zeer dure werken gaat, heeft de gemeente gewacht tot VLM dit in het kader van de ruilverkaveling op zich kon nemen.

De Oerenstraat is ondertussen al geruime tijd in zeer slechte staat en was eigenlijk al enige tijd aan herstel toe. Hoge bomen langs de rijweg hebben in de loop der jaren voor enorme verzakkingen en bulten gezorgd. Omdat lappen en tappen niet meer aan de orde is en dus grote en dure werken van herstel nodig zijn, heeft de gemeente dit aan de VLM overgelaten.

De Vlaamse overheid betaalt nu 70 procent van de kosten en Alveringem – slechts – 30 procent. Keerzijde is dat de administratieve mallemolen een pak langer heeft geduurd dan als de gemeente dit had aangepakt. Maar dergelijk grote werken zijn – zonder subsidie – nu eenmaal onbetaalbaar voor Alveringem.

Gefaseerd

Vorige week kwam dan het nieuws dat de werken op maandag 2 mei van start gaan. De rijweg wordt hersteld van aan de Canoyenduiker tot aan het voetbalveld tegen de dorpskern. Gefaseerd weliswaar. Tijdens de eerste fase die vandaag aanvangt en tot 31 augustus loopt, wordt het stuk tussen de Canoyenduiker tot juist voor de kerk van Oeren hersteld. In de werkzone zal geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. Enkel wie op het parcours woont of werkt, zal uiteraard ter plekke geraken. Voor het korte traject tussen De Leute en de kerk van Oeren geldt plaatselijk verkeer. “Omleidingswegen zijn er voldoende”, zegt burgemeester Liefooghe. “Via de Vaartstraat of het centrum van Alveringem kunnen mensen op hun bestemming geraken.”

Burgemeester Liefooghe en schepen van Openbare Werken Jacques Blanckaert in 2020 bij de toen reeds compleet versleten rijweg.