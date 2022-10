Laatste loodjes voor openstelling van de N43 Aalbeke – Marke, aftellen tot zaterdag 29 oktober

De wegeniswerken aan de N43 Aalbeke – Marke gaan hun laatste twee weken in. De laatste loodjes gaan wel even zwaar wegen. Vanaf maandag 17 oktober gaat de N43 dicht tot het einde van de werken. Op zaterdag 29 oktober zal de N43 dan opengesteld worden voor alle verkeer.

Vanaf maandag 17 oktober gaat de aannemer in het resterende deel nog middengeleiders aanbrengen, riooldeksels op hoogte brengen, verkeerslichten plaatsen, … Om deze werken in alle veiligheid te kunnen uitvoeren, worden de omleidingen dus bijgesteld. Plaatselijk zullen de bewoners nog aan hun woning geraken, maar er zal geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn zoals nu tot aan de Abdijmolenweg.

Omleiding

Daarom zal er een omleiding zijn naar Aalbeke via de Dumoulinlaan – Baliestraat – Ijzerpoort – Rekkemsestraat. Naar Kortrijk zal men weer even via de Rodenburgstraat moeten, daarom worden de paaltjes op het einde van de straat terug weggenomen voor een week. De oversteek ter hoogte van het kruispunt Abdijmolenweg / Vannestes Molenstraat zal ook nog mogelijk zijn.

Weer open

In de week van 24 oktober (de week voor de herfstvakantie), zal er geasfalteerd en gemarkeerd worden. Die week zal er totaal geen verkeer mogelijk zijn op de N43 tussen de R8 en de Keizerstraat. De omleidingen zullen in die week ook bijgesteld worden want vanaf zaterdag 22 oktober gaat de Baliestraat terug open. Vanaf dan zal men opnieuw via de Baliestraat naar Aalbeke kunnen rijden. Dat alles om dan vrijdagavond 29 oktober het verkeer terug rechtstreeks van Kortrijk naar Aalbeke en omgekeerd te laten rijden.

Her en der zal er nog wat afwerking zijn aan de trottoirs (rond de verkeerslichten) en de groenaanleg zal op zich laten wachten tot het plantseizoen, maar deze hinder zal plaatselijk en minimaal zijn.