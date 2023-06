Kuurnebrug wordt verhoogd, oppositiepartij Open VLD Harelbeke niet zo tevreden met beslissing

De gemeenteraad van Harelbeke keurde de samenwerkingsovereenkomst goed met Fluvius en de Vlaamse Waterweg voor de wegenis- en rioleringswerken in de Vlasstraat en de verhoging van de Kuurnebrug. Goed voor een budget van 2,3 miljoen euro dat grotendeels wordt betaald door de partners van stad Harelbeke.

Open VLD-raadslid Andre Vanassche had enkele opmerkingen. “Jammer dat de brug gewoon verhoogd wordt en dat er niet van de gelegenheid gebruik wordt gemaakt om de brug te vernieuwen. Waarom krijgen we geen nieuwe brug? Kortrijk zou dit wel anders aanpakken”, aldus raadslid Vanassche.

De Vlaamse Waterweg koos voor een verhoging omdat de brug nog steeds in goede staat verkeert. “Het bouwsel ligt maar een halve meter te laag voor schepen die willen passeren met containers tot drie lagen hoog. Dat is conform de norm die werd vooropgesteld om een betrouwbaar en duurzame binnenvaartverbinding te krijgen over de Leie tussen de Benelux en Frankrijk”, luidt het daar.

Werken nog voor de verkiezingen uitvoeren

Stad Harelbeke wil van de verhoging snel werk maken. Het bestuur in Kuurne is akkoord met een verhogen van de brug, maar vraagt een langere tijd voor de werken starten. “Er is bij ons nog geen samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Waterweg. We willen die werken graag over de verkiezingen tillen”, zeggen burgemeester Francis Benoit (CDV) en schepen van Openbare Werken Annelies Vandenbussche (Vooruit). “We kunnen dat niet verantwoorden tegenover de bevolking dat er al onmiddellijk een nieuwe werf zou komen kort na de voorbije jaren met de werken in het centrum.”

Investering

De Vlaamse Waterweg trok bijna 1,9 miljoen euro uit, om precies te zijn 1,891 miljoen euro, voor de aanpassingen aan de brug. De brug wordt niet alleen verhoogd, maar ook maximaal en veilig toegankelijk gemaakt worden voor alle vervoersmiddelen. De samenwerkingsovereenkomst en het toegewezen budget werden uiteindelijk goedgekeurd. Bijna 1,9 miljoen euro voor de werken aan de brug en 342.000 euro voor de rioleringsinfrastructuur die betaald en uitgevoerd wordt door Fluvius. Stad Harelbeke staat in voor 86.000 euro voor de aanleg van gescheiden fietspaden in de Vlasstraat tussen Kuurnebrug en de N43.